DIRETTA/ Arezzo Torres video streaming tv: ci sono già ben 30 precedenti! (Serie C, 15 aprile 2024)

DIRETTA AREZZO TORRES: TESTA A TESTA

Possiamo parlare della diretta di Arezzo Torres come di una rivalità che negli anni ha inanellato la bellezza di 30 capitoli di storia, capitoli che si sono scritti su tanti stadi diversi e per la bellezza di quasi cento anni di storia. Purtroppo per i sardi il fattore campo rimane fondamentale per queste due compagini, con il Torres che non riesce ad andare oltre il pareggio contro i toscani. Sono infatti quindici gli incontri terminati con il segno X.

Invece i toscani se la cavano più che bene in Sardegna, con un computo totale che dice a chiare lettere tre vittorie e il doppio dei pareggi. Nomi illustri anche della Serie A sono passati tra questi campi, basta pensare a Cosmi e alla mitica stagione del 98, in quel caso l’Arezzo messe a segno la seconda vittoria contro i sardi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AREZZO TORRES STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi non potrà andare allo stadio non dovrà disperarsi. Infatti anche nel caso della sfida tra Arezzo e Torres la diretta è garantita a tutti quelli che possiedono un dispositivo di Sky Calcio. La visione della diretta di Arezzo Torres sarà possibile anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go e su Now Tv.

TOSCANI PER I PLAYOFF

Si gioca oggi, 15 aprile 2024, la diretta Arezzo Torres che avrà inizio alle ore 20.45. I padroni hanno fino ad ora avuto un buon ruolino di marcia che li tiene a galla rispetto agli obiettivi stagionali che per ora li collocano in zona Playoff dopo aver totalizzato 48 punti. La vittoria però manca da due giornate e, nell’ultima partita giocata, è arrivato uno sfortunato pareggio in casa della Lucchese. Sfidando una Torres quasi già certa della sua posizione in classifica l’occasione per provare a consolidare il posto playoff è decisamente ghiotta.

Due sconfitte di fila ma un secondo posto quasi ottenuto in casa Torres con 72 punti all’attivo contro i 64 della Carrarese terza a tre giornate dalla fine. L’ultima sconfitta è arrivata in casa contro la Fermana nella scorsa giornata e i tifosi chiedono una reazione nonostante l’ottima classifica.

AREZZO TORRES: PROBABILI FORMAZIONI

Per addentrarci meglio nel clima partita di oggi incominciamo a studiare le probabili formazioni della diretta Arezzo Torres Paolo Indiani è pronto ad affidarsi ancora a Gucci, Guccione, Pattarello e Gaddini per la fase offensiva. A centrocampo potrebbe trovare un buon minutaggio Fabio Foglia mentre in difesa è Chiosa a cercare una maglia da titolare per completare lo schieramento a quattro.

Potrebbe cambiare tanto, invece, in casa Torres con Alfonso Greco chiamato a invertire la rotta seguita nelle ultime partite. Idda dovrebbe ritrovare la titolarità con Rosi che si andrebbe ad accomodare in panchina. Davanti Fischnaller rischia il posto con Diakite che potrebbe a sorpresa partire addirittura dal primo minuto.

QUOTE AREZZO TORRES, SU CHI SCOMMETTERE?

Non manca in fondo l’angolo scommesse: per chi volesse avventurarsi in una giocata sulla diretta Arezzo Torres può andare a consultare le quote su PokerStars: la vittoria dell’Arezzo è quotata a 2,55 mentre l’affermazione della Torres a 2,40. Il segno X è il più redditizio ( e il meno probabile) per questo si gioca a 3.20

