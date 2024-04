DIRETTA/ Lucchese Arezzo video streaming tv: il successo interno manca da 17 anni (Serie C, 8 aprile 2024)

DIRETTA LUCCHESE AREZZO: I TESTA A TESTA

Quasi pronti a vivere la diretta di Lucchese Arezzo, possiamo tracciare una panoramica sui testa a testa disputati tra queste due squadre. Non sono poche partite, anche e soprattutto in epoca recente: nelle ultime dieci, che coprono un arco temporale di sette anni, troviamo quattro vittorie della Lucchese e solo una dell’Arezzo, dunque con cinque pareggi che però a dire il vero sarebbero sei, perché nell’agosto 2018 avevamo avuto un incrocio nel girone di Coppa Italia Serie C e si era andati ai rigori, con vittoria che in quel caso aveva sorriso alla squadra rossonera dopo che l’Arezzo, al minuto 87, aveva sbagliato un rigore con Matteo Brunori.

Video/ Arezzo Juventus U23 (0-1) gol e highlights: gol di Guerra al 28', toscani spreconi (Serie C, 30 marzo)

La vittoria dell’Arezzo di cui abbiamo parlato è arrivata al Porta Elisa, un mese più tardi: a decidere era stato Davide Buglio a cinque minuti dal 90’, in quel caso c’erano state tre espulsioni in un finale parecchio concitato con allontanamento di Marco Castagna e Matteo Bernardini per la Lucchese e Niccolò Belloni per la squadra amaranto. Invece è curioso notare come le vittorie recenti dei rossoneri siano tutte fuori casa: per trovare l’ultima qui al Porta Elisa dobbiamo tornare al novembre 2007, si parlava ancora di Serie C1 e avevano segnato Giuseppe Giglio (doppietta) e Simone Masini nel primo tempo, per l’Arezzo gol inutile di Florian Myrtaj a inizio ripresa. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Arezzo Juventus U23 (risultato finale 0-1): decide Guerra, ma super Daffara (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA LUCCHESE AREZZO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Lucchese Arezzo sarà trasmessa sulla piattaforma satellitare di Sky, avendo questo ultimo i diritti per i prossimi anni del campionato. In alternativa si potrà seguire il match con le medesime modalità di abbonamento e acquisto del pacchetto calcio sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

LUCCHESE AREZZO: DERBY TOSCANO DI SPESSORE!

È tempo di vivere un derby toscano d’altri tempi in questa diretta di Lucchese Arezzo, valida per il 35esimo turno di Serie C con il fischio di inizio fissato per oggi 8 aprile alle ore 20,45. La Lucchese si presenta a questa partita dopo una convincente vittoria per 3-1 contro la Vis Pesaro, che ha contribuito a posizionarli all’11º posto in classifica.

Diretta/ Vis Pesaro Lucchese (risultato finale 1-3): la chiude Yeboah! (Serie C, 28 marzo 2024)

I padroni di casa cercheranno di capitalizzare sul momento positivo e continuare sulla strada del successo contro una squadra temibile come l’Arezzo. Dall’altra parte del campo, l’Arezzo arriva a questo derby dopo una sconfitta contro la Juventus U23 nell’ultima uscita.

LUCCHESE AREZZO: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Lucchese Arezzo alle probabili formazioni del match partendo dai padroni di casa che dovranno fare affidamento sui guantoni di Chiorra per proteggere la porta. Il portiere ha dimostrato una media di parate per partita impressionante, confermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo.

L’Arezzo potrebbe puntare su Gucci per sfondare la difesa avversaria. Gucci è noto per le sue potenti conclusioni da fuori area e il suo dribbling ubriacante, che lo rendono una minaccia costante per gli avversari.

LUCCHESE AREZZO, LE QUOTE

Proviamo anche ad approfondire, per quegli appassionati di calcio a cui piace scommettere sulla Serie C, le quote della diretta di Lucchese Arezzo sapendo che sono prese dal sito della Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2,2 mentre il pareggio a 2,4. La vittoria ospite invece a 2,9.











© RIPRODUZIONE RISERVATA