Arezzo Turris, diretta quest’oggi dall’arbitro Davide Moriconi, è la partita in programma oggi domenica 4 agosto 2019, con fischio d’inizio fissato alle ore 20,45 tra le mura del Città d’Arezzo. Il cammino della compagine toscana comincia qui al primo turno preliminare della Coppa Italia: di fronte alla squadra amaranto un avversario sulla carta ben semplice da affrontare ovvero il Turris, che l’anno scorso come pure quest’anno sarà protagonista nel campionato dilettanti. Quale miglior modo quindi per la squadra di Mister Di Donato per iniziare la stagione, in attesa che prenda il via pure il campionato regolare di lega pro?. Attenzione però perchè l’imprevisto è davvero dietro l’angolo. Se l’anno scorso l’Arezzo aveva dato grande prova di sé arrivando pure a disputare i quarti di finale per i play off promozione di Lega Pro, pure il Turris è di ritorno da un’ottima stagione, chiusa con il secondo posto nella graduatoria del girone I. Questa diretta Arezzo Turris, quindi non sarà match da sottovalutare.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Turris, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dalla televisione di stato: non sarà dunque possibile assistere alla partita di Coppa Italia nemmeno con un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete consultare le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro account social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ancora da fissare le gerarchie in casa dell’Arezzo ma per quanto riguarda le probabili formazioni per la diretta di questa sera per il primo turno di Coppa Itala, Di Donato ha le idee chiare. Dovremmo quindi vedere Daga tra i pali, con di fronte una difesa a 4 che comprende Sereni, Baldan, Burzigotti, Mosti: toccherà quindi a Caso, Tassi e Buglio stabilirsi in mediana mentre verrà confermata fiducia al trittico Sussi, Bruschi, Zini per l’attacco. Fabiano invece dovrebbe dare ancora una volta fiducia ai giocatori su cui più ha puntato in questa estate, in attesa che il mercato porti volti nuovi e rinforzi importanti. Seguendo quindi il 4-3-3 nelle probabili formazioni del Turris dovremmo vedere con indosso la maglia da titolare Cefariello, Esempio, Di Nunzio, Varchetta, Riccio, Aliperta, Del Prete, Forte, Sowe, Longo, Alma.

QUOTE E PRONOSTICO

Non ci sorprende certo scoprire che il favore del pronostico oggi è tutto per la società toscana, di certo più blasonata. Ecco quindi che anche il portale di scommesse snai dà agli amaranto il favore delle quote: nel 1×2 la vittoria aretina è stata fissata a 1,21, contro il più alto 10,00 del Turris, mentre il pareggio vale 5,75.



