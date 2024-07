DIRETTA/ Argentina Ecuador (risultato finale 5-3 dcr): brivido Albiceleste! (Copa America 2024, 5 luglio)

DIRETTA ARGENTINA ECUADOR (RISULTATO FINALE 5-3 DCR)

Argentina Ecuador 5-3 dcr: finisce con il brivido il primo quarto di finale della Copa America 2024, che l’Argentina vince ma solamente ai calci di rigore a Houston. Il primo tempo è molto bloccato, ma all’Argentina basta un episodio per passare in vantaggio: 35’ minuto, calcio d’angolo di Messi, spizzata di Mac Allister per il colpo di testa vincente di Lisandro Martinez. Il secondo tempo vede però una colossale occasione per il pareggio dell’Ecuador: fallo di mani di De Paul e rigore al 60’ minuto, che però Enner Valencia calcia sul palo.

L’Argentina arriva così a un passo dalla vittoria, ma al 91’ ecco la beffa, con una spizzata vincente di Kevin Rodriguez che beffa tutti e determina il pareggio, per cui si va ai tempi supplementari, che però non cambiano l’esito del match. Sono necessari i rigori e Messi colpisce la traversa, ma poi sale in cattedra il Dibu Martinez, che para due rigori consecutivi a Mena e Minda. L’Argentina invece non sbaglia più e Otamendi firma il rigore della vittoria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORA SI FA SUL SERIO!

Manca ormai poco alla diretta di Argentina Ecuador, che alle ore 3:00 italiane di venerdì 5 luglio rappresenta il primo quarto di finale in Copa America 2024: potrebbe essere una partita scontata, perché l’Albiceleste nel corso della fase a gironi ha dato prova di essere totalmente concentrata sulla difesa del titolo vinto due anni fa, ha ottenuto tre successi in altrettante gare e ha ancora la difesa inviolata, una prova di forza non da poco anche al netto di quelle che sono state le nazionali incrociate, decisamente inferiori come livello di partenza in termini generali.

Anche l’Ecuador però si può allineare alle rivali del girone: questa nazionale infatti ha ottenuto appena 4 punti e si è qualificata, in un girone incredibilmente dominato dal Venezuela, solo grazie alla differenza reti a favore nei confronti del Messico, facendo fruttare la bella vittoria sulla Giamaica ma ora sapendo che arriva un match difficilissimo. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Argentina Ecuador, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA DI ARGENTINA ECUADOR IN STREAMING VIDEO TV

Una volta di più bisogna dire che la Copa America 2024 è su Sportitalia, dunque la diretta tv di Argentina Ecuador per i quarti di finale sarà disponibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, mentre per il servizio di diretta streaming video vi dovrete rivolgere al sito ufficiale dell’emittente (www.sportitalia.com) o alla relativa app, ricordando che la mobilità per la partita è disponibile anche sulla piattaforma Mola Tv ma, in questo caso, dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ECUADOR

Il grande dubbio di Lionel Scaloni verso Argentina Ecuador è Leo Messi, che ha saltato il Perù per un problema muscolare: tutto porta a pensare che la Pulce ci sarà e dunque in panchina scalerà Garnacho, ma potrebbe restare fuori anche Lautaro Martinez favorendo il rientro di Julian Alvarez. L’Argentina dunque dovrebbe disporsi ancora con il 4-4-2, con Di Maria e Mac Allister larghi sulle corsie e il rientro degli altri titolari (ovvero Acuña a sinistra, Nahuel Molina a destra, Lisandro Martinez e Cristian Romero davanti a Emiliano Martinez) dopo il turnover nell’ultima partita del girone, in mezzo dovrebbero andare Enzo Fernandez e De Paul, ma occhio a Paredes.

Quello dell’Ecuador di Fèlix Sanches Bas è invece una sorta di 4-2-4: Paez e Sarmiento giocano alti sulla linea dei due attaccanti che sono Kevin Rodriguez e il veterano Enner Valencia, di fatto lasciando la zona mediana con i soli Moisés Caicedo e Alan Franco, una cerniera che dovrà proteggere la zona difensiva nella quale Fèlix Torres e Pacho agiscono come centrali a protezione del portiere Alexander Dominguez, e i due terzini sono Preciado e Hincapié. Da valutare eventualmente Hurtado come laterale basso a destra e Cifuentes in mezzo al campo, si capirà solo quando si scenderà in campo.

QUOTE E PRONOSTICO ARGENTINA ECUADOR

Ovviamente l’Albiceleste parte nettamente favorita nella diretta di Argentina Ecuador: lo scopriamo leggendo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui la vittoria dell’Argentina regolata dal segno 1 vi permetterebbe di guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo dell’Ecuador porta in dote una vincita che ammonta a 8,00 volte la vostra giocata. Il segno X, sul quale puntare per il bookmaker, con questo bookmaker ha un valore corrispondente a 4,00 volte quello che sarà stato l’importo investito sulla partita di Copa America 2024.











