Diretta Argentina Perù/ Streaming video tv: Albiceleste per il sigillo (Copa America 2024, 30 giugno)

DIRETTA ARGENTINA PERÙ: SITUAZIONI MOLTO DIVERSE!

Si incroceranno situazioni praticamente opposte nella diretta di Argentina Perù: l’appuntamento è fissato quando in Italia saranno già le ore 2.00 di notte di domenica 30 giugno, sarà invece ovviamente ancora sabato presso l’Hard Rock Stadium di Miami, che ospita la partita valida per la terza giornata del girone A della Copa America 2024 e sarà poi sede anche della finale, dove l’Argentina vorrà arrivare per difendere il titolo già conquistato tre anni fa. Per ora tutto bene per l’Albiceleste iridata, che ha debuttato vincendo contro il Canada la partita inaugurale del torneo e poi ha concesso il bis battendo anche il Cile, per cui la qualificazione per i quarti di finale è già matematica.

A dire il vero non è ancora del tutto matematico il primo posto, ma la diretta di Argentina Perù sarà molto più delicata per gli avversari, dal momento che finora questa Copa America 2024 è stata praticamente un disastro per i peruviani, che all’esordio hanno pareggiato contro il Cile ma poi si sono maledettamente complicati la vita perdendo contro il Canada, per cui adesso sono obbligati a vincere e addirittura non è nemmeno detto che basti, perché serve chiudere secondi per passare. Insomma, sarà una partita comunque stuzzicante, cosa ci dirà la diretta di Argentina Perù?

ARGENTINA PERÙ IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ribadiamo le modalità per seguire la diretta tv di Argentina Perù, magari nella notte fra sabato e domenica potrebbero esserci più persone disponibili a fare le ore piccole e il riferimento è Sportitalia, canale disponibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre che garantisce anche il servizio di diretta streaming video tramite sito o app. Un’altra opzione è la piattaforma Mola Tv, ma in questo caso è necessario un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA PERÙ

Molti spunti arrivano dalle probabili formazioni della diretta di Argentina Perù. Lionel Scaloni adotta un elastico modulo 4-4-2 nel quale potrebbe esserci qualche rotazione. In porta ecco il Dibu Martinez; in difesa indichiamo la linea a quattro con Molina, Romenro, Lisandro Martinez e Acuña, ma ci sono almeno un paio di ballottaggi aperti; a centrocampo ipotizziamo che rientri Paredes con uno tra Fernandez e Mac Allister, con De Paul a destra e Nico Gonzalez a sinistra. Infine, in attacco indichiamo Messi e magari stavolta Lautaro Martinez, che dopo due gol da subentrato potrebbe giocare dall’inizio.

Il Perù del c.t. Jorge Fossati invece non può fare calcoli: il modulo è un curioso 3-1-4-2, davanti al portiere Gallese indichiamo Callens, Zambrano e Santamaria nella difesa a tre che sarà priva dello squalificato Araujo; delicato sarà il ruolo del regista basso Cartagena, poi ecco Polo, Peña, Quispe e Lopez nella linea a quattro del centrocampo a ridosso comunque del tandem d’attacco, con il volto noto “italiano” Lapadula e Flores al suo fianco.

COSA DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Studiando la diretta di Argentina Perù dobbiamo infine presentare anche le quote per il pronostico secondo l’agenzia Snai. L’Albiceleste è nettamente favorita e il segno 1 è proposto a 1,45. L’opzione del pareggio, naturalmente segno X, varrebbe invece già 4,25 volte la posta ed infine il segno 2 per la vittoria del Perù è quotata a 7,50 volte la giocata dei più coraggiosi.

