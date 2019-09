Diretta Arsenal Fiorentina donne/ Streaming video tv: impresa impossibile (Champions)

Arsenal Fiorentina donne, che sarà diretta dalla rumena Iuliana Demetrescu, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 26 settembre: al Meadow Park di Borehamwood va in scena la partita valida per il ritorno dei trentaduesimi di finale della Champions League 2019-2020, ma purtroppo per la Fiorentina Women questa sfida rischia di essere una semplice passerella di commiato. Infatti nella sfida di andata, giocata due settimane fa, l’Arsenal ha passeggiato al Franchi vincendo 4-0: le viola, che anche in questa stagione puntano soprattutto a vincere lo scudetto con una squadra sostanzialmente confermata rispetto allo scorso campionato, dovrebbero vincere almeno con cinque gol di scarto per assicurarsi il passaggio del turno (o magari 5-1), il problema è che se la vedono con un avversario decisamente superiore e che lo ha ampiamente dimostrato. Ad ogni modo vedremo quello che succederà sul terreno di gioco nella diretta di Arsenal Fiorentina donne; intanto possiamo dare uno sguardo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Fiorentina donne potrebbe essere trasmessa dai canali della televisione satellitare come all’andata, ma per il momento non ci sono indicazioni in merito; qualora l’emittente dovesse fornire le immagini della sfida, l’appuntamento con la Champions League femminile sarebbe possibile anche in diretta streaming video e dunque con la dotazione di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL FIORENTINA DONNE

Per Arsenal Fiorentina donne è possibile che Joseph Montemurro decida di far riposare qualche titolare, visto l’ampio vantaggio: ad ogni modo, se l’undici dovesse essere lo stesso, potremmo vedere Zinsberger in porta protetta da Williamson e Beattie, con due terzini che sarebbero Maier e McCabe. A centrocampo il consueto duo olandese formato da Van de Donk e Jill Roord, poi davanti a loro Little che agisce in qualità di raccordo tra la mediana e la linea offensiva nella quale domina Miedema, supportata da Evans e Mead che agiscono sugli esterni. Nella Fiorentina dovrebbe tornare Vigilucci, che dunque potrebbe giocare come esterno sinistro nel tridente al posto di De Vanna; dall’altra parte potrebbe spostarsi Bonetti per permettere a Ilaria Mauro di essere titolare come centravanti. In mediana, possibile che Parisi prenda il posto di Cordia; conferme invece per Adami e per Breitner piazzata davanti ad una difesa nella quale Guagni ritrova il posto da terzino destro (Philtjens dall’altra parte), in mezzo allora Tortelli potrebbe fare coppia con Agard mandando in panchina Arnth. In porta, Durante ancora favorita su Ohrstrom.



