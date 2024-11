DIRETTA ARSENAL JUVENTUS DONNE, SFIDA CHE VALE IL PASSAGGIO DEL TURNO

Giovedì 21 novembre 2024 ore 21,00 è la data che potrebbe decidere il Gruppo C di Champions League con la diretta Arsenal Juventus donne in campo. Le due squadre si stanno giocando il secondo posto in questo girone e sono reduci dalla sfida di andata che le ha viste già confrontarsi. Ha vinto l’Arsenal di Slegers nella prima sfida con le inglesi capaci di vincere con un netto 0 a 4 in casa delle bianconere. Serve una vittoria alla Juventus di Canzi che è rimasta ferma a 3 punti e ha bisogno di un’impresa per ribaltare il pronostico.

DIRETTA/ Juventus Arsenal donne (risultato finale 0-4) streaming: Foord cala il poker (12 novembre 2024)

DIRETTA ARSENAL JUVENTUS DONNE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League e la diretta Arsenal Juventus donne sarà disponibile in esclusiva su DAZN che trasmetterà anche questo match. Per non perdersi neanche un minuto di questa partita, sarà anche possibile seguire gli aggiornamenti della nostra diretta testuale.

Video Chelsea Arsenal (1-1)/ Gol e highlights: Neto risponde a Martinelli! (Premier League 10 novembre 2024)

ARSENAL JUVENTUS DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche il discorso relativo alle probabili formazioni della partita. L’Arsenal di Slegers scenderà in campo con il confermato 4-3-3 che vedrà una linea formata ancora da McCabe, Catley, Williamson e Fox davanti alla porta di Van Domselaar. Maanum giocherà in mediana con Little e Cooney-Cross che potrebbe togliere il posto a Waiti. Foord, Russo e Mead saranno ancora i tre nomi per l’attacco delle inglesi.

Difesa a tre confermata per Canzi che manderà ancora Peyraud-Magnin in porta con Cascarino, Calligaris e Lenzini a formare il trio. Boattin e Krumbiegel agiranno sulla fascia con Caruso e Schatzer a completare la mediana. Beccari, Vangsgaard e Cantore chiuderanno la formazione formando un tridente offensivo pronto a ruotare anche con Girelli e Bonansea dalla panchina.

DIRETTA/ Chelsea Arsenal (risultato finale 1-1): Neto sigla il pari! (Premier League, 10 novembre 2024)

ARSENAL JUVENTUS DONNE, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Arsenal Juventus donne in campo per il passaggio del turno in Champions League. Le inglesi sono nettamente favorite per Bet365 e la loro vittoria è data a 1,12 contro il 2 per le italiane a 15,00 e il pareggio X a 7,50.