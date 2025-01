Diretta Arsenal Manchester United, come arrivano le due squadre

Si avvicina la diretta Arsenal Manchester United, alle ore 16.00, valida per il il terzo turno della FA Cup, la competizione calcistica più antica e più sentita in tutta l’Inghilterra e non solo, la coppa che vede scontrarsi squadre di tutte le categorie quest’anno offre già dall’inizio un big match e una delle sfide più sentite del calcio inglese, quella tra Gunners e Red Devils che stanno vivendo momenti molto diversi della loro storia e della stagione. I primi arrivano da anni nelle posizioni alte della classifica sotto la guida di Mikel Arteta e guidati dai giovani dell’Academy mentre lo United fatica da anni a tornare competitivi in campionato e nelle altre competizioni nonostante le spese milionarie ogni calciomercato e diversi cambi in panchina, l’ultimo pochi mesi fa con Ruben Amorim che ha assunto la guida del Manchester United dopo l’esonero di Ten Hag.

L’Arsenal arriva dal pareggio in trasferta contro il Brighton in campionato e da un secondo posto ora condiviso con il Nottingham Forest, sorpresa della Premier League, il Manchester United invece viene da un ottimo pareggio in rimonta contro il Liverpool, primo in classifica, ma che ha mostrato comunque difficoltà nell’assimilazione dei dettami tattici di Amorim.

Diretta Arsenal Manchester United, come seguire la gara

Purtroppo seguire la diretta Arsenal Manchester United di FA Cup dall’Italia non è semplice anzi è proprio infattibile, infatti se fino allo scorso anno i diritti della competizione erano in mano a DAZN, dalla stagione 2024/2025 nessuna emittente ha acquistato i diritti per le coppe inglesi e della diretta Arsenal Manchester United, che quindi possono essere seguite tramite UEFA TV, l’OTT della federazione calcistica europea che trasmette alcuni incontri della competizione. Il prodotto trasmesso però ha una telecronaca in inglese e presenta meno contenuti e approfondimenti, presentati in maniera più semplice.

Arsenal Manchester United, il pronostico della sfida

Nella diretta Arsenal Manchester United ci si può aspettare sicuramente una sfida divertente giocata a viso aperto tra le due squadre le cui caratteristiche di gioco molto offensive portano a cercare di trovare il gol piuttosto che a stare attenti a non prenderlo. L’Arsenal parte favorita vista la posizione di molto superiore in campionato e lo stato di forma migliore ma il turnover che Arteta potrebbe mettere in campo per questo terzo turno di FA Cup potrebbe favorire il Manchester United che vorrà sicuramente arrivare in fondo alla competizione.

Per il Manchester United di Amorim l’ago della bilancia sarà senza dubbio Amad Diallo, l’ex Atalanta è l’uomo più in forma dei Red Devils e con il nuovo allenatore sta trovando grande spazio e una posizione in campo che lo favorisce, fondamentale sarà poi l’apporto del capitano Bruno Fernandes e la tenuta difensiva. Per l’Arsenal sono molte le assenza e i protagonisti della gara potrebbero essere il giovanissimo Ethan Nwaneri e Gabriel Jesus.