DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED, SLOT CONTRO AMORIM

Una differenza abissale tra le due squadre, un tempo rivali per la conquista della Premier League. Ora la diretta Liverpool Manchester United vede i padroni di casa lanciati verso il titolo mentre i Red Devils in difficoltà verso questa domenica 5 gennaio 2024 alle ore 17:30. I Reds di Slot sono reduci da tre vittorie consecutive, tutte molto importanti a livello di risultato: pirotecnico 6-3 con il Tottenham, 3-1 contro il Leicester e il 5-0 in trasferta col West Ham. Il Liverpool è a +5 dall’Arsenal con due gare in meno.

Video West Ham Liverpool (0-5)/ gol e highlights: show dei Reds (Premier League, 29 dicembre 2024)

Situazione opposta per il Manchester United che le ultime tre sfide le ha tutte perso. A partire dal 3-0 con il Bournemouth fino al 2-0 contro il Newcastle, intervallate da un altro 2-0 stavolta coi Wolves. La posizione di classifica è preoccupante con 22 punti, solo +7 dalla salvezza.

DOVE VEDERE DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER UNITED, STREAMING VIDEO

La Premier League nel nostro Paese e dunque la diretta Liverpool Manchester United si può vedere solo su Sky tramite abbonamento. Dunque la diretta streaming sarà visibile direttamente sull’applicazione chiamata Sky Go.

DIRETTA/ West Ham Liverpool (risultato finale 0-5): Jota chiude i conti (28 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Il Liverpool si schiererà con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Alisson, protetto da Alexander-Arnold, Van Dijk, Quansah e Robertson. A centrocampo Gravenberch e Mac Allister con Salah, Szoboszlai e Gapko dietro a Diaz.

Il Manchester United invece preferisce il 3-4-2-1. In porta Onana, difesa a tre formata da De Ligt, Maguire e Yoro. Nella zona nevralgica del campo spazio Mazraoui, Ugarte, Mainoo e Dalot. Diallo insieme a Bruno Fernandes supporteranno Hojlund.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LIVERPOOL MANCHESTER UNITED

Pronostico nettamente dalla parte del Liverpool che è dato a 1.33 rispetto a 2 fisso a 8. Il PARI è offerto a 5.75. Capitolo reti: l’Over 2.5 è a 1.40 mentre l’Under alla stessa soglia a 2.90.

Diretta/ Liverpool Leicester (risultato finale 3-1): Salah cala il tris! (Premier League, 26 dicembre 2024)