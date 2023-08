DIRETTA RANGERS PSV EINDHOVEN/ Video streaming tv: è il nono incrocio ufficiale (oggi 22 agosto 2023)

DIRETTA RANGERS PSV EINDHOVEN: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Rangers Psv Eindhoven, possiamo notare che nella storia ci sono otto precedenti confronti ufficiali nelle Coppe europee tra gli scozzesi e gli olandesi, con un bilancio che è nettamente favorevole ai Glasgow Rangers grazie a quattro vittorie e anche tre pareggi, per cui il Psv Eindhoven ha vinto una sola volta, però proprio a Glasgow, con un successo per 0-1 giovedì 17 marzo 2011, negli ottavi di finale di quella edizione della Europa League. Il dato più curioso è in effetti relativo al fattore campo che in realtà non è un fattore, o forse lo è in senso negativo.

Infatti, i Rangers dal canto loro hanno vinto per tre volte in Olanda e solamente una volta fra le mura amiche. Insomma, la storia direbbe che oggi la partita potrebbe anche sorridere agli olandesi, mentre il ritorno di settimana prossima ad Eindhoven sarebbe nettamente favorevole ai Rangers. Naturalmente però bisognerà cedere la parola al campo per scoprire se sarà così anche in questi playoff di Champions League 2023-2024… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA RANGERS PSV EINDHOVEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Rangers Psv Eindhoven sarà garantita in chiaro per tutti su Italia 1, naturalmente tasto numero 6 del telecomando, quindi sarà una bella occasione per tutti gli appassionati di calcio internazionale (oltre ai canali di Sky Sport). Inoltre, questo significa che avremo pure la diretta streaming video di Rangers Psv Eindhoven, che sarà garantita tramite il servizio di Mediaset Infinity, oltre che Sky Go e Now Tv.

RANGERS PSV EINDHOVEN: PER UN POSTO NEI GIRONI!

Rangers Psv Eindhoven, diretta dall’arbitro francese Clement Turpin alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 22 agosto 2023, si giocherà naturalmente presso l’Ibrox Stadium di Glasgow per l’andata dei playoff di Champions League. Tra oggi e settimana prossima in Olanda si deciderà quindi chi avanzerà fino all’agognato traguardo dei gironi di Champions League – dove l’anno scorso i Rangers Glasgow incrociarono il Napoli con ben poca gloria – e chi invece dovrà “retrocedere” nei gruppi della Europa League.

La diretta di Rangers Psv Eindhoven sarà affascinante anche perché metterà di fronte due delle società più blasonate nei preliminari estivi di Champions League, che nel precedente terzo turno hanno visto il Psv Eindhoven travolgere gli austriaci dello Sturm Graz e i Rangers fare invece più fatica per piegare gli svizzeri del Servette. Questo è dunque il contesto nel quale si colloca questa partita, ma questa sera quali saranno i verdetti della diretta di Rangers Psv Eindhoven?

PROBABILI FORMAZIONI RANGERS PSV EINDHOVEN

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Rangers Psv Eindhoven. I padroni di casa dei Rangers Glasgow potrebbero schierarsi con un modulo 4-3-3, nel quale l’allenatore Michael Beale potrebbe scegliere i seguenti undici titolari: Butland in porta; davanti a lui, la difesa a quattro composta da Tavernier, Souttar, Goldson e Barisic; a centrocampo un terzetto con Cifuentes, Jack e Cantwell; infine il tridente d’attacco nel quale indichiamo Sima, Danilo, Dessers.

La replica del Psv Eindhoven, il cui allenatore è Peter Bosz, potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1. Quanto agli undici giocatori titolari dal primo minuto, proviamo ad indicare innanzitutto il portiere Benitez; davanti a lui, ecco i quattro difensori Teze, Ramalho, Boscagli e Sambo; in mediana la coppia formata da Veerman e Sangare; sulla trequarti invece i titolari potrebbero essere Bakayoko, Til e Vertessen, a sostegno del centravanti De Jong.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Rangers Psv Eindhoven in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Potrebbero partire leggermente favoriti gli ospiti olandesi, infatti il segno 2 è quotato a 2,35 mentre si tocca quota 2,65 sul segno 1 in caso di vittoria casalinga dei Rangers. Più remunerativa sarebbe l’ipotesi del pareggio, infatti il segno X è quotato a 3,45.

