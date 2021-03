Diretta Arsenal Tottenham/ Streaming video tv: derby a Londra (Premier League)

DIRETTA ARSENAL TOTTENHAM: CHE SPETTACOLO IN PREMIER!

Arsenal Tottenham, in diretta dall’Emirates Stadium di Londra, è uno dei più affascinanti derby della capitale inglese, certamente piatto forte della ventottesima giornata della Premier League: l’appuntamento sarà alle ore 17.30 italiane (le 16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 14 marzo 2021. La diretta di Arsenal Tottenham arriverà al termine di una settimana impegnativa per i Gunners e gli Spurs, entrambi impegnati giovedì sera nell’andata degli ottavi di Europa League. L’Arsenal tre sere fa era in Grecia per affrontare l’Olympiacos, mentre il Tottenham è reduce dalla partita casalinga contro la Dinamo Zagabria.

Quanto al campionato, l’Arsenal rischia l’anonimato: arriva dal pareggio contro il Burnley, ha 38 punti in classifica e deve vincere se non vuole scivolare lontano da chi lotta per i posti nelle Coppe europee dell’anno prossimo. Da questo punto di vista sta certamente meglio il Tottenham, che arriva dal successo contro il Crystal Palace e ha 45 punti, dunque gli Spurs sono perfettamente in corsa per il quarto posto che varrà la partecipazione alla prossima Champions League.

DIRETTA ARSENAL TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Tottenham sarà in Italia un’esclusiva di Sky Sport, l’emittente che detiene i diritti della Premier League inglese nel nostro Paese. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a loro disposizione anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL TOTTENHAM

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Arsenal Tottenham, va ribadito che stiamo parlando di due formazioni che giovedì sera hanno entrambe giocato in Europa League, di conseguenza i due allenatori dovranno stare molto attenti nel dosare le forze dei giocatori a loro disposizione, anche se almeno partiranno alla pari come stanchezza in termini di distanza dalla precedente partita. In linea di massima diremmo che il derby Arsenal Tottenham è una di quelle sfide che richiedono di schierare la migliore formazione possibile, ma naturalmente bisognerà fare i conti con un calendario fittissimo – giovedì prossimo sarà di nuovo Europa League per Gunners e Spurs e la Coppa è la chance forse migliore per impreziosire questa stagione, soprattutto per un Arsenal francamente deludente finora in Premier League.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostici su Arsenal Tottenham in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, ma davvero di pochissimo: il segno 1 infatti è quotato a 2,50, mentre si sale a quota 2,80 per il segno 2 in caso di vittoria del Tottenham e fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.



