DIRETTA ARZIGNANO ALCIONE, ULTIMO IN CLASSIFICA

In campo alle 17,30 la diretta Arzignano Alcione Milano pronta a mandare in campo due squadre dal momento opposto ma a caccia di tre punti che migliorerebbero la loro classifica. L’Arzignano arriva all’ottava giornata di Serie C da ultima in classifica dopo la sconfitta per 1 a 0 in casa del Lumezzane. Decisamente meglio l’Alcione Milano che ha vinto le ultime due partite disputate risollevando una striscia di quattro partite senza vittoria.

DIRETTA ARZIGNANO ALCIONE MILANO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la Serie C e la diretta Arzignano Alcione Milano sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o ai servizi di streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

ARZIGNANO ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Arzignano Alcione con i due allenatori che potrebbero risultare decisivi con le loro scelte. Bruno conferma la sua difesa a tre con Boffelli, Boccia e Toniolo a formare il terzetto. Rossi e Cariolato saranno i due esterni di centrocampo chiamati a servire assist ai due attaccanti che dovrebbero essere Benedetti e Mattioli. Cusatis andrà ancora con il 4-3-1-2 con Invernizzi chiamato a gestire la fase offensiva alle spalle di Palombi e uno tra Pessolani e Marconi. Bagatti e Palma dovranno fare la doppia fase con Bertoni in mediana a dare equilibrio ad una squadra offensiva.

ARZIGNANO ALCIONE MILANO, LE QUOTE

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico sulla diretta Arzignano Alcione Milano: la squadra favorita è quella di casa ma comunque c’è abbastanza equilibrio vista la situazione di classifica. Abbiamo un valore pari a 2,15 volte la posta sul segno 1, mentre il segno 2 per il successo dell’Alcione Milano vi farebbe guadagnare 3,25 volte quello che avrete investito sulla partita e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, corrisponde ad una vincita pari a 3,05 la vostra giocata con questo bookmaker.