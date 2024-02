DIRETTA/ Arzignano Novara (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (17 febbraio 2024)

DIRETTA ARZIGNANO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Arriva l’atteso momento dove analizziamo numericamente parlando i dati prima della diretta di Arzignano Novara: la squadra di casa sembra avere una notevole abilità nel segnare nel finale di partita (76-90 minuti), con una percentuale del 38%, la più alta del campionato. Il rovescio della medaglia però indica che la squadra ha una percentuale piuttosto bassa nel segnare nei primi 15 minuti di gioco, fermandosi al 5%, la percentuale più bassa del campionato in questo periodo.

Questo potrebbe suggerire che la squadra ha una fase di rodaggio iniziale più lenta, ma migliora man mano che la partita prosegue. Per quanto riguarda il Novara, mostra una buona abilità nel segnare nel finale di partita con il 29%, il che potrebbe rendere le partite più interessanti e incerte fino alla fine. Entrambe le squadre hanno una tendenza a chiudere il primo tempo in vantaggio, con l’Arzignano che lo fa nel 26% delle partite e il Novara nel 20%. Ora però è arrivato il momento di passare alle formazioni ufficiali del match, la diretta di Arzignano Novara sta per avere il suo fischio di inizio! (agg. Gianmarco Mannara)

ARZIGNANO NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arzignano Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Novara e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ARZIGNANO NOVARA: PIEMONTESI LANCIATI!

Arzignano Novara, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. Il Novara sta attraversando un ottimo momento di forma, avendo ottenuto tre vittorie consecutive, compresa quella per 1-0 contro la Pro Sesto nel turno infrasettimanale, successo arrivato dopo quelli contro Giana Erminio e Virtus Verona.

Questa serie positiva ha permesso alla squadra di mister Gattuso di risalire in classifica fino al sedicesimo posto, con 28 punti conquistati. Si trovano ora a soli tre punti di distanza dalla Giana Erminio e dalla salvezza diretta. Appena sopra di loro, a 32 punti, si trova l’Arzignano, che viene da una sconfitta di misura contro la Virtus Verona. Dopo due pareggi e una vittoria contro la Giana Erminio che aveva regalato ossigeno importante in classifica, i vicentini sono stati costretti a fermarsi di nuovo nel turno infrasettimanale.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Novara, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigozzo; Gemignani, Milillo, Piana, Bernardi; Lakti, Bordo, Antoniazzi; Lunghi; Parigi, Faggioli. Risponderà il Novara allenato da Giacomo Gattuso con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Minelli; Caradonna, Lancini, Bertoncini; Kerrigan, Calcagni, Ranieri, Di Munno, Ngamba; Ongaro, Bentivegna.

ARZIGNANO NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











