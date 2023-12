DIRETTA/ Arzignano Pergolettese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (3 dicembre 2023)

DIRETTA ARZIGNANO PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Arzignano Pergolettese presenta due squadre che si trovano rispettivamente in classifica al quindicesimo e quattordicesimo posto. Entrambe le squadre hanno raccolto 17 punti ma ciò che fa la differenza lo ritroviamo nelle statistiche di gol fatti e subiti. Padroni di casa che hanno realizzato soltanto 10 gol in campionato, risultando essere la squadra ad aver segnato meno nelle prime 15 giornate. Dall’altra parte Pergolettese ha realizzato 7 gol in più portandosi nella classifica dei migliori attacchi.

Video/ Pergolettese Padova (1-1) gol e highlights: pareggio pirotecnico (27 novembre 2023)

I gol subiti risultano essere 18 per i padroni di casa contro i 22 degli ospiti che li certificano come la quarta difesa ad aver preso più gol in questo campionato. Rimanendo in tema marcatori da tenere d’occhio tre calciatori per gli ospiti: Mazzarani e Piccinini a quota 4 reti e Caia con 3 gol. Per l’Arzignano quattro calciatori a quota due gol: Parigi, Grandolfo, Bernardi e Antoniazzi. La sfida oggi, vista la distanza di soltanto una posizione, appare essere fondamentale nel tentativo di allontanarsi dalle zone più calde della classifica che vengono rappresentate dal sedicesimo posto della Pro Sesto con 15 punti. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Pergolettese Padova (risultato finale 1-1): Belli salva i suoi! (27 novembre 2023)

ARZIGNANO PERGOLETTESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arzignano Pergolettese sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arzignano Pergolettese sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

ARZIGNANO PERGOLETTESE, ALLA RICERCA DEI TRE PUNTI

La diretta Arzignano Pergolettese, in programma domenica 3 dicembre alle ore 18:30, racconta della 16esima giornata di Serie C Girone A. I gialloazzurri non vincono dal lontano 24 ottobre, in occasione del 2-0 contro il Lumezzane con i gol di Latki e Bernardi. Le successive gare hanno visto un pareggio con il Renate per 1-1 e ben cinque sconfitte tra cui quella ai supplementari in Coppa Italia Serie C ai sedicesimi contro il Lumezzane.

Diretta/ Triestina Arzignano (risultato finale 4-1): poker biancorosso coi fiocchi (Serie C 25 novembre 2023)

La Pergolettese non ha mai vinto nel mese di novembre, ad iniziare dalla sconfitta per 4-1 in casa del Mantova, seguito dal 3-0 con l’Atalanta U23 e dal 2-1 del Novara. L’unico risultato che ha portato punti è stato l’1-1 contro il Padova. L’ultima vittoria è stata in casa contro il Legnago con il risultato di 3-2. Furono decisivi i tre centri di Mazzarani (due su calcio di rigore).

ARZIGNANO PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Arzignano Pergolettese vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. Tra i pali Boseggia, in difesa Davi, Piana, Molnar e Bernardi a chiudere il reparto. Mezzali Bordo e Atnoniazzi mentre Lakti farà il regista con Barba trequartista. In attacco Grandolfo e Parigi.

La Pergolettese replica col 3-5-2. In porta Soncin, terzetto arretrato con Tonoli, Arini e Piccinini. Sui lati Bariti e Lambrughi mentre Mazzarani, Artioli e Figoli nella zona nevralgica del campo. Tandem offensivo Guiu e Caia.

ARZIGNANO PERGOLETTESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arzignano Pergolettese danno per favorita la squadra di casa a 2.15. Secondo bet365, l’X del pareggio è dato a tre volte la posta in palio mentre il 2 fisso a 3.20.

Con l’Over 2.5 andiamo a vedere le quote relativa alle reti e lo troviamo a 2.25 mentre l’Under a 1.51. Il Gol è a 1.96 mentre il No Gol a 1.74.

© RIPRODUZIONE RISERVATA