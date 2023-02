Diretta/ Arzignano Pordenone streaming video tv: esame per la capolista (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANO PORDENONE: OSPITI FAVORITI!

Arzignano Pordenone, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C. Esame a la capolista reduce da una doppia frenata, pareggio per 1-1 sia nella trasferta di Padova sia nell’ultimo match casalingo contro il Renate nel turno infrasettimanale, con le inseguitrici che non hanno però approfittato dei rallentamenti dei Ramarri, sempre primi in classifica nel girone A a +2 su Pro Sesto e Feralpisalò.

L’Arzignano arriva all’appuntamento in serie positiva, 6 risultati utili consecutivi con 4 pareggi e 2 vittorie in questa striscia: i vicentini nell’ultimo turno infrasettimanale hanno pareggiato 1-1 in casa del Trento e in classifica si mantengono al nono posto solitario, in piena zona play off. All’andata Pordenone vincente con un secco 2-0 contro l’Arzignano, un gol per tempo di Pinato e Bruscagin per i Ramarri nell’occasione.

ARZIGNANO PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma ci sarà comunque la possibilità di seguire su Sky nel contenitore Diretta Gol aggiornamenti e gol in diretta) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano Pordenone sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio, Gemignani, Piana, Molnar, Davì; Barba, Bordo, Tardivo; Belcastro; Fyda, Grandolfo. Risponderà il Pordenone allenato da Domenico Di Carlo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Giorico, Burrai, Pinato; Zammarini; Palombi, Candellone.

ARZIGNANO PORDENONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Pordenone, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell'Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l'eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











