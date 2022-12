Diretta/ Arzignano Pro Patria streaming video tv: Parigi vs Castelli (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANO PRO PATRIA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Arzignano Pro Patria, in diretta venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C. Una gara molto importante in termini di classifica tra due squadre che stazionano in zona playoff.

DIRETTA/ Pro Patria SG City Nova (risultato finale 2-1): Citterio la decide!

L’Arzignano è undicesimo a quota 25 punti (-1 dalla Juventus U23), frutto di sei vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dalla sconfitta per 3-0 contro il Renate. La Pro Patria, invece, è sesta con 31 punti, raccolti grazie a nove vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Lombardi reduci da tre vittorie di fila, l’ultima per 2-1 ai danni del Sangiuliano City.

Diretta/ Renate Arzignano (risultato finale 3-0): decidono gol di Malotti (2) e Silva

ARZIGNANO PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano Pro Patria sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Piacenza Pro Patria (risultato finale 0-1) video streaming: decide Castelli

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PRO PATRIA

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Arzignano e Pro Patria, andiamo a scoprire le probabili formazioni. Partiamo dai giallo azzurri, schierati con il 4-3-1-2: Saio, Cariolato, Grosso, Molnar, Gemignani, Barba, Davi, Antoniazzi, Bordo, Parigi, Grandolfo. Passiamo adesso all’undici lombardo, il modulo è il 3-5-2: Del Favero, Vaghi, Lombardoni, Boffelli, Gavioli, Vezzoni, nicco, Fietta, Ndrecka, Stanzani, Castelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Arzignano Pro Patria, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Goldbet: la vittoria dell’Arzignano è 2,20, il pareggio è dato a 3,15, mentre il successo della Pro Patria è a 3,05. Si profila una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,57 e Over 2, 5 a 2,20. Decisamente più equilibrato il confronto tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,92 e 1,78.

© RIPRODUZIONE RISERVATA