DIRETTA/ Arzignano Pro Sesto video streaming tv: l’unico precedente è all’andata

DIRETTA ARZIGNANO PRO SESTO: TESTA A TESTA

Voltiamo pagina per la diretta di Arzignano Pro Sesto e soffermiamoci sui precedenti tra le due squadre. A dire il vero, almeno in questo caso, c’è pochissimo da dire visto che le due compagini non si erano mai trovate nella loro storia nello stesso campionato prima di questa stagione. L’unica partita da raccontare è dunque la sfida d’andata, giocata a campi invertiti lo scorso 13 settembre. In quel caso ad avere la meglio fu l’Arzignano ospite col risultato di 1-0. Fu una partita, in tutto e per tutto, molto equilibrata e senza gol con la sensazione che non sarebbe accaduto niente fino al triplice fischio finale.

Invece gli ospiti avevano trovato la via del gol da tre punti al minuto 94 grazie a una bella giocata di Antoniazzi. Sarà molto interessante vedere quello che ci dirà il rettangolo verde di gioco in quello che è un match del tutto inedito allo Stadio Tommaso Dal Molin che si trova appunto ad Arzignano in provincia di Vicenza. (Matteo Fantozzi)

ARZIGNANO PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano Pro Sesto sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Arzignano Pro Sesto, in diretta sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Gara importante in termini di classifica tra due squadre che si trovano in zona playoff e hanno voglia di continuare ad alimentare il sogno.

L’Arzignano è nono in classifica con 29 punti, frutto di sette vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Padroni di casa reduci dalla vittoria per 0-1 sul campo della Triestina. La Pro Sesto, invece, è quarta a quota 35 punti, raccolti grazie a dieci vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Due ko di fila per i lombardi: 1-4 contro il Vicenza e 3-1 contro l’Albinoleffe.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PRO SESTO

Gli allenatori di Arzignano e Pro Sesto sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici del match. Partiamo dalla compine gialloazzurra, schierata con il 4-3-1-2: Saio, Davi, Piana, Molnar, Gemignani, Nchama, Bordo, Antoniazzi, Barba, Tremolada, Parigi. Passiamo adesso alla formazione ospite, il modulo è il 3-5-2: Del Frate, Giubilato, Marzupio, Toninelli, Capelli, Wieser, Corradi, Sala, Maurizii, Bruschi, Gerbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Arzignano Pro Sesto, andiamo a conoscere le quote per le scommesse. Prendiamo come riferimento i numeri di Eurobet: la vittoria dell’Arzignano è a 2,25, il pareggio è dato a 3,05, mentre il successo della Pro Sesto è a 3,30. Si profila una gara molto chiusa secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,52 e Over 2,5 a 2,40. Più equilibrato il rapporto tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,72.

