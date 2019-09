Diretta Arzignano Sudtirol/ Streaming video e tv: incrocio delicato (Serie C)

Arzignano Sudtirol, diretta dal signor Gabriele Scatena, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Dopo tre pareggi consecutivi nelle prime sfide affrontate tra i professionisti, la matricola ArzignanoChiampo si è fermata sul campo della più esperta Sambenedettese, capace di vincere 2-1. Per cercare i primi tre punti del loro campionato i veneti sfideranno un Sudtirol che ha raccolto un solo punto dopo la vittoria iniziale sul campo della Vis Pesaro. Brucia in particolare per gli altoatesini la sconfitta interna di domenica scorsa contro la Reggio Audace, uno 0-3 senza appello che ha ridimensionato per ora le velleità della squadra, al cospetto peraltro di una formazione neopromossa in Serie C proprio come l’Arzignano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arzignano Sudtirol, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati Elevensports che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO SUDTIROL

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Arzignano Sudtirol, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Menti di Vicenza, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. 4-3-1-2 per l’Arzignano allenato da Colombo in campo con: Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Berretta; Casini, Maldonado, Balestrero; Pattarello; Cais, Rocco. Risponderà il Sudtirol allenato da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2: Cucchietti; Tait, Polak, Vinetot, Fabbri; Berardocco, Morosini; Gatto; Petrella; Romero, Turchetta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala il Sudtirol come favorito per la conquista dei tre punti contro l’Arzignano. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.90, pareggio quotato 3.00 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 2.45. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.30 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.



