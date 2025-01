DIRETTA ARZIGNANO TRENTO: BIANCHINI E TABBIANI CERCANO PUNTI PLAYOFF

La domenica della ventitreesima giornata del Girone A di Serie C inizia anche con la diretta Arzignano Trento con il calcio d’inizio fissato alle 15,00 del 19 gennaio. Ad affrontarsi saranno due squadre che cercano un posto nei playoff e che vogliono vincere per accorciare la classifica.

L’Arzignano di Bianchini è al dodicesimo posto in classifica ma a soli quattro punti dai playoff anche grazie agli ultimi sei risultati utili consecutivi. Il Trento di Tabbiani, invece, è al sesto posto dopo aver pareggiato per 2 a 2 in casa contro l’Atalanta U23.

DIRETTA ARZIGNANO TRENTO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arzignano Trento verrà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky e sarà seguibile anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. In alternativa potrete seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento e le migliori azioni della partita.

ARZIGNANO TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa interessante sfida per i playoff. L’Arzignano di Bianchini si affiderà ancora a Boseggia tra i pali con una difesa a tre formata da Shiba, Milillo e Toniolo. Boccia e Cariolato saranno i due esterni di centrocampo con il compito di supportare la coppia gol formata da Lunghi e Mattioli.

ARZIGNANO TRENTO, LE QUOTE

Infine analizziamo anche le quote per la diretta Arzignano Trento. Snai ci dice che potrebbe essere un match incerto: lieve vantaggio per il segno 1 proposto a 2,50, poi ecco la quotazione di 2,70 per il pareggio, infine un successo del Trento varrebbe 2,95 volte la giocata.

