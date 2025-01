DIRETTA TRENTO ATALANTA U23, OBIETTIVO AGGANCIO IN QUESTO TURNO

Alle ore 15:00 di sabato 11 gennaio 2025 ci si gioca molto nella diretta Trento Atalanta U23. Allo Stadio Briamasco i padroni di casa, ora in sesta posizione a trentatre punti, avranno infatti la possibilità di agganciare i diretti rivali della ventiduesima giornata di campionato della Dea, fermi infatti a trentasei punti e preceduti dal Renate invece a quota trentaquattro. Dopo tre sconfitte consecutive, gli Aquilotti sono tornati a vincere in trasferta battendo il Lecco lo scorso weekend.

I bergamaschi, dal canto loro, hanno invece inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi e puntano a non arrestare la propria corsa in tempi brevi. Nell’ultimo turno l’Atalanta U23 non è stata capace di andare oltre lo 0 a 0 sul campo del Novara ma questo non indica per forza una flessione nel rendimento di questa squadra che potrebbe regalarsi ancora diverse soddisfazioni importanti senza dimenticare che il terzo posto occupato dalla Feralpisalò dista appena tre lunghezze.

DIRETTA TRENTO ATALANTA U23 STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà Sky a trasmettere la diretta Trento Atalanta U23 in questo weekend di calcio giocato. Al momento non è ancora stato ufficialmente comunicato se verrà selezionato un canale per mandare in onda la partita anche in televisione ma è invece certo che la gara sarà disponibile in streaming per tutti i possessori dell’applicazione Sky Go.

TRENTO ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Visto il risultato positivo ottenuto con questo modulo, si può dire che sarà il 4-3-3 con Barlocco tra i pali; i quattro di difesa con Vitturini, Cappelletti, Kassama, Fini; a metà campo Di Cosmo, Aucelli, Rada; in attacco Peralta, Di Carmine e Disanto l’opzione più sensata per i gialloblu in merito alle probabili formazioni della diretta Trento Atalanta U23. Nonostante il pareggio col Novara, i giovani bergamaschi non dovrebbero invece abbandonare il modulo 3-5-2 con Pardel, Del Lungo, Gyabuaa, Panada, Obrić, Manzoni, Scheffer, Cassa, Bernasconi, Navarro e Vlahović.

DIRETTA TRENTO ATALANTA U23, LE QUOTE

Le quote indicate da bookmakers come ad esempio Snai ci preannunciano che la diretta Trento Atalanta U23 sarà una sfida a dir poco equilibrata secondo il pronostico. I nerazzurri sembrano leggermente in vantaggio sui gialloblu con il 2 pagato a 2.40 mentre l’1 viene quotato appunto a 2.45. Per gli scommettitori l’ipotesi migliore sembra essere quella riguardante il pareggio, dove l’x viene dato a 3.35.