Diretta/ Arzignano Triestina (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (oggi 30 marzo 2024)

La diretta della sfida che vede affrontarsi Arzignano Triestina sta per avere inizio e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti relative a questo match. Partiamo subito dalla formazione meglio messa in classifica, la Triestina. La squadra giuliana si ritrova al quarto posto con una gran bella stagione che al momento sta accompagnando il club in maglia rossa.

Funziona l’attacco con le prestazioni del duo Redan-Lescano. L’ex attaccante del Pescara è l’attuale capocannoniere di questo girone di serie C. Una vittoria oggi potrebbe significare avvicinarsi alle zone nobili della classifica. Dall’altra parte i padroni di casa hanno invece raccolto 39 punti e si ritrovano nell’ultimo posto disponibile per ottenere la salvezza. Le reti sono 26 mentre quelle subite 31 per un totale di 39 punti. (Marco Genduso)

ARZIGNANO TRIESTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arzignano Triestina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Arzignano Triestina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Arzignano Triestina evidenzia due formazioni che tra il 2022 e il 2023 si sono affrontate in quattro occasioni. La squadra di casa ha avuto la meglio in due circostanze mentre nelle restanti partite una vittoria per la formazione ospite ed un pareggio. Il pareggio è arrivato il 10 settembre 2022 grazie alle due reti realizzate nel corso del primo tempo da Molnar e Felici. Due vittorie consecutive per l’Arzignano: la prima in Coppa Italia serie C con il risultato di misura di 0-1 alla luce della rete realizzata da Antoniazzi.

Il secondo successo è arrivato con lo stesso risultato ma in campionato grazie alla firma decisiva di Piana. L’ultima sfida giocata da rese due formazioni risulta essere quella della gara di andata di questo campionato. Triestina che si impose tra le mura amiche di casa con il risultato di 4-1. Doppietta realizzata da Vallocchia e reti singole di Lescano e D’Urso. Per l’Arzignano gol firmato dall’attaccante ex Chievo Grandolfo. (Marco Genduso)

TRE DI FILA PER I BIANCOROSSI

La diretta Arzignano Triestina, in programma sabato 30 marzo alle ore 16:15, racconta della 34esima giornata di Serie C Girone A. I gialloazzurri hanno ritrovato il sorriso battendo 3-0 in trasferta il Renate. Si è trattato della prima vittoria da da metà febbraio per una squadra che dopo un bel po’ di difficoltà ha rialzato la china.

La Triestina è reduce tre vittore consecutive contro Fiorenzuola, Pro Sesto e Alessandria. Nove punti negli ultimi nove, tre su tre, senza dimenticare che prima di questo tris emozionante, la Triestina era incappata in un vortice negativo composto da cinque sconfitte consecutive e due pareggi.

ARZIGNANO TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Triestina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. Tra i pali Boseggia, terzetto arretrato composto da Bordo, Milillo e Boffelli. Cariolato e Davi agiranno da esterni mentre Lakti farà coppia con Casini. Davanti Mattioli, Parigi e Faggioli.

La Triestina replica con il 3-4-1-2, simile al modulo avversario ma con la presenza del trequartista che sarà El Azrak. In porta Matosevic, difesa a tre con Rizzo, Malomo e Moretti. A centrocampo Pavelv, Vallocchia, Fofana e Petrasso. In attacco Minesso e Lescano..

ARZIGNANO TRIESTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arzignano Triestina danno favorita la squadra ospite a 2.37. Secondo bet365, l’1 è offerto a 2.77 con la x a 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA











