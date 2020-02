Diretta Arzignano Triestina/ Streaming video tv: Sarno nel motore giuliano (Serie C)

Arzignano Triestina, partita diretta dal signor Marco Acanfora, va in scena per la 25^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2019-2020: squadre in campo alle ore 17:30 di domenica 9 dicembre presso il Romeo Menti di Vicenza, dove i gialloazzurri giocano le loro partite interne. L’Arzignano, alla prima stagione in terza divisione, sta tutto sommato facendo il suo nel girone B: al netto del pesante 0-5 incassato sul campo del Sudtirol la squadra di Alberto Colombo è in piena corsa per salvarsi, ha due avversarie alle spalle e attualmente giocherebbe i playout, dovendo recuperare appena tre lunghezze per uscirne. Dunque la sfida di oggi è importante per provare ad accorciare; la Triestina ha altri obiettivi, ed è naturale visto che stiamo parlando della finalista playoff dello scorso anno. Tuttavia, gli alabardati non stanno mantenendo il passo dell’ultima stagione e lo hanno confermato pareggiando contro la Virtus Verona nell’ultima giornata. Sarà voglia di riscatto per entrambe nella diretta di Arzignano Triestina; aspettando che la partita prenda il via andiamo a valutare le potenziali mosse dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Arzignano Triestina, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Solito 4-3-1-2 per Colombo, che affronta Arzignano Triestina con una difesa nella quale Bonalumi e Bigolin proteggono il portiere Tosi, avendo Pasqualoni e Lo Porto come riferimento sugli esterni. Due dei nuovi acquisti potrebbero trovare spazio dal primo minuto: Sbaffo si gioca una maglia a centrocampo con Perretta e Balestrero (verso la conferma il regista Maldonado), Kouko invece potrebbe sostituire Piccioni o Flores Heatley nel reparto avanzato. Calcagni viaggia verso un altro posto da trequartista, posizione dove anche il già citato Sbaffo potrebbe giocare. La Triestina sarà senza Scrugli, di conseguenza Carmine Gautieri dovrebbe puntare su Formiconi come terzino destro; dall’altra parte conferma per Ermacora, così come per i due centrali Signorini e Lambrughi che si piazzeranno davanti a Offredi. Steffè e Maracchi devono vincere la concorrenza di Paulinho per il centrocampo, mentre il veterano Lodi sarà il punto di riferimento per l’impostazione (con Giorico che prova a insidiarlo); nel tridente offensivo se la giocano Sarno (lui pure arrivato dal Catania) e Leonardo Gatto, dunque rischiano Procaccio e Mensah mentre Guido Gomez è in competizione con Granoche per il posto da centravanti.

Il pronostico su Arzignano Triestina è equilibrato: l’agenzia di scommesse Snai vede gli alabardati leggermente favoriti ma siamo davvero ai dettagli, perchè il segno 2 per la loro vittoria vale 2,40 volte la somma messa sul piatto mentre per il segno 1 che identifica l’affermazione veneta siamo solo a 2,80 volte la giocata. Vicinissimo anche il valore riservato al segno X per il pareggio: in questo caso andreste a guadagnare 2,95 volte la cifra investita con questo bookmaker.



