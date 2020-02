Diretta Triestina Virtus Verona/ Streaming video tv: partita incerta (Serie C)

Triestina Virtus Verona, che sarà diretta dal signor Fabio Natilla, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Da 6 partite di fila gli alabardati alternano una sconfitta e una vittoria, una settimana dopo l’altra. Anche in questo caso dopo il ko di Gubbio la Triestina ha calato il poker con doppietta di Guido Gomez e le reti nel finale di Granoche e Paulo. Nonostante la discontinuità la Triestina è comunque decima in zona play off, con 4 punti di vantaggio sulla Virtus Verona che occupa l’undicesimo posto. E proprio gli scaligeri saranno gli avversari di turno degli alabardati, reduci da due sconfitte consecutive contro Padova e Feralpisalò (oltre a quella contro il Gubbio, partita completata in settimana dopo l’interruzione forzata) che hanno frenato una corsa che sembrava destinata a far puntare i play off alla Virtus. Le due squadre si sono già affrontate a Trieste in questa stagione in Coppa Italia, vittoria di misura alabardata con gol di Costantino su rigore. All’andata è stata invece la Virtus Verona a vincere in casa, 3-2 con reti decisive di Marcandella (doppietta) e Odogwu.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Virtus Verona non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Triestina Virtus Verona, domenica 2 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. La Triestina allenata da Gautieri dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Ermacora; Maracchi, Lodi, Paulinho; Gatto, Gomez, Procaccio. La Virtus Verona guidata in panchina da Fresco sarà chiamata a rispondere con un 4-4-2 così disposto sul rettangolo verde: Chiesa; Pellacani, Sirignano, Vannucci, Pinton; Danieli, Sammarco, Bentivoglio, Onescu; Danti; Odagwu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Triestina e Virtus Verona, l'agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.95, mentre l'eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.40 e la quota per l'affermazione esterna viene fissata a 3.50. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l'over 2.5 viene proposto a una quota di 2.05 mentre l'under 2.5 viene offerto a una quota di 1.75.



