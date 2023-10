DIRETTA/ Arzignano Virtus Verona streaming video tv: ecco la storia del derby (Serie C, 7 ottobre 2023)

DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

La diretta che vede di fronte Arzignano Virtus Verona pone di fronte due formazioni che si sono affrontate in passato in ben 8 situazioni. La prima volta nel 2016 con il risultato di 0-0. Il primo successo di una delle due formazioni arriva nel 2017 con il Virtus Verona che ha la meglio imponendosi tra le mura amiche per 3-2. Risponde l’Arzignano nel match successivo vincendo di misura per 1-0. Tra il 2018 e il 2019 ben due successi consecutivi per i rossoblù che vincono rispettivamente con i risultati di 3-1 e 2-0, entrambe le partite, però, voi non furono giocate nel campionato di serie C bensì rispettivamente in Serie D e Coppa Italia Serie C.

La prima sfida giocata nell’ambito della Lega Pro terminò con il risultato di 1-1. Le ultime due sfide tra queste due formazioni sono terminate con i risultati di 0-0. Da quando le due squadre fanno parte del campionato di serie C, nessuna delle due è riuscito ad ottenere il successo sull’altra, chissà che non accada proprio in questa sfida tra Arzignano e Virtus Verona che avrà inizio alle ore 18:30. (Marco Genduso)

ARZIGNANO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Virtus Verona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arzignano Virtus Verona in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADRONI DI CASA PER IL SORPASSO

La diretta Arzignano Virtus Verona, in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie C, girone A. Di fronte due squadre che si stanno ben comportando a suon di risultati: la formazione di mister Bianchini veleggia a quota dieci punti forte di tre vittorie consecutive, tutte di misure, contro Alessandria, Pro Sesto e Giana Erminio. I veronesi del patron Luigi Fresco, invece, vantano un punto in più e nell’ultimo turno sono stati fermati sul pareggio dal Novara.

ARZIGNANO VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Arzignano Virtus Verona, sfida in programma sabato 7 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano. In casa giallo-azzurra mister Bianchini si affiderà al tandem offensivo formato da Parigi e Grandolfo supportati da Barba. Ballottaggio tra i pali tra Pigozzo e Boseggia. Per i rossoblù allenati da Luigi Fresco, invece, qualche problema per Mazzolo che, eventualmente, lascerebbe il posto in difesa a Ruggero.

ARZIGNANO VIRTUS VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Arzignano Virtus Verona danno per favorita la squadra rossoblù con il segno 2 proposto a 2.30. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei giallo-azzurri è dato a 2.55 mentre il pareggio si gioca a 3.00.

