DIRETTA VIRTUS VERONA NOVARA/ Video streaming tv: è il quarto incrocio (Serie C, 29 settembre 2023)

DIRETTA VIRTUS VERONA NOVARA: TESTA A TESTA

La diretta del match che vede di fronte Virtus Verona Novara in questa sesta giornata del campionato di serie C girone A, pone contro due formazioni che si affrontano per la quarta volta in assoluto. La prima volta che le due formazioni si sono trovate l’una contro l’altra, è stato nel 2022 quando In Piemonte la gara è terminata con il risultato di 0-0. Gara di ritorno che fu vinta dal Novara in trasferta grazie al gol decisivo realizzato dall’esperto difensore centrale tunisino Yohan Benalouane. La sfida di gennaio, non fu l’ultima giocata tra queste due formazioni perché si sono ritrovate contro anche all’interno del tabellone valevole per i play off di categoria.

Video/ Padova Virtus Verona (2-0) gol e highlights: apre Villa, chiude Russini (24 settembre 2023)

Ad avere la meglio, questa volta, è stata la formazione veneta vincendo con un secco 3-0. Decisiva la prestazione posta in essere, quest’anno in forza al Taranto, Micheal Fabbro. Doppietta e risultato finale che sorrise ai padroni di casa. Leggendo quindi il tabellino, si nota come vi sia molto equilibrio in questa partita: una vittoria per parte ed un pareggio in tre scontri. (Marco Genduso)

Video/ Novara Giana Erminio (1-1) gol e highlights: Perna salva i suoi al 90'! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIRTUS VERONA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Verona Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Verona Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Verona Novara, in diretta venerdì 29 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. La formazione scaligera è chiamata a rispondere al primo ko stagionale, quello in casa del Padova in un match che comunque era un esame difficile per la squadra di Luigi Fresco, chiamata ora a riprendere il suo cammino per continuare a veleggiare verso l’alta classifica.

DIRETTA/ Padova Virtus Verona (risultato finale 2-0): rete di Russini (Serie C 24 settembre 2023)

Difficile invece è stata la partenza del Novara, i piemontesi dopo 3 sconfitte consecutive sono riusciti a tornare a fare punti pareggiando in casa contro la Giana Erminio ma la situazione di classifica degli azzurri è ancora difficile, con 2 soli punti in 5 partite, meglio solo dell’Alessandria ferma a 1. Nella scorsa stagione la Virtus Verona ha ottenuto una netta vittoria casalinga contro il Novara nei play off, 3-0 l’11 maggio 2023, ma ha perso il match della regular season, 0-1 per il Novara il 21 gennaio 2023.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Virtus Verona Mantova, match che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Per la Virtus Verona, Luigi Fresco schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sibi; Cabianca, Ruggero, Faedo; Toffanin, Demirovic, Metlika, Daffara; Danti; Gomez, Casarotto. Risponderà il Novara allenato da Daniele Buzzegoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desjardins, Bertoncini, Gerardini, Scappini, Khailoti, Calcagni, Ranieri, Boccia, Migliardi, D’Orazio, Bagatti.

VIRTUS VERONA NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Verona Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA