Diretta/ Ascoli Catanzaro video streaming tv: i bianconeri ospitano i calabresi (Serie B, 16 dicembre 2023)

La diretta Ascoli Catanzaro, in programma sabato 16 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie B. I bianconeri stanno vivendo un periodo negativo con i tre punti che mancano addirittura dal 21 ottobre in occasione del 2-0 sul campo del Lecco. Da quella vittoria in poi sono arrivate ben cinque sconfitte ed un solo pareggio, quello contro la Reggiana per 1-1. L’ultimo turno di campionato ha visto l’Ascoli perdere 2-1 in casa dallo Spezia.

Il Catanzaro d’altro canto ha ripreso ad ingranare mettendo a referto tre vittorie consecutive: 2-0 con il Cosenza, passando per il 2-1 in casa del Palermo e infine un altro 2-0, questa volta contro il Pisa. Anche i giallorossi prima di questo tris di vittorie erano incappati in un momento negativo con ben tre sconfitte consecutive contro Como, Modena e Venezia mentre ora quel periodo sembra assai lontano.

DIRETTA ASCOLI CATANZARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Ascoli Catanzaro sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Ascoli Catanzaro sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

DIRETTA ASCOLI CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Catanzaro vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Viviano, retroguardia composta da Botteghin, Bellusci, Quaranta e Falzerano. Nella zona nevralgica del campo saranno presenti Gnahoré, Di Tacchio e infine Masini. Davanti tridente con Falasco, Rodriguez e Mendes.

Risposta del Catanzaro col 4-4-2. Tra i pali Fulignati, da destra verso sinistra difesa formata da Katseris, Scognamillo, Brighenti e Krajnc. Agiranno come esterni Sounas e Vandeputte mentre Ghion e Pompetti saranno in mediana. In attacco tandem Ambrosino-Biasci.

DIRETTA ASCOLI CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ascoli Catanzaro danno favorita la squadra di casa a 2.80. Secondo bet365, il segno X vale 3.10 mentre il 2 fisso è a 2.70.

L’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol nel match è quotato 2.35 contro l’1.57 del segno opposto. Concludiamo col segno Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.

