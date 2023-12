Diretta/ Cittadella Spezia streaming video tv: la storia “vota” per i veneti (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA CITTADELLA SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Cittadella Spezia nasconde uno scontro storico che ha visto le due squadre affrontarsi in un totale di 15 partite, fornendo uno spaccato interessante delle dinamiche che hanno caratterizzato questi incontri nel corso del tempo. La statistica complessiva rivela un equilibrio nel bilancio delle vittorie, con 3 trionfi per lo Spezia, 6 pareggi e 6 vittorie per il Cittadella. Questi numeri sottolineano la competitività delle due squadre e la tendenza a non concedere troppo l’una all’altra. I pareggi significano che in oltre un terzo degli scontri diretti, le squadre hanno condiviso i punti, suggerendo partite equilibrate e combattute sul campo.

Esaminando le vittorie del Cittadella, emerge una certa assertività da parte della squadra, che ha saputo superare lo Spezia in diverse occasioni. Allo stesso tempo, lo Spezia può vantare le proprie vittorie, dimostrando di avere la capacità di conquistare i tre punti contro il Cittadella. Le dinamiche di queste sfide nel corso delle 15 partite possono essere legate a vari fattori, tra cui le tattiche adottate, la forma fisica delle squadre e le performance individuali dei giocatori chiave. La rivalità che emerge da questi scontri può essere una fonte di motivazione aggiuntiva per entrambe le squadre, alimentando la determinazione di vincere nei confronti dell’avversario. (agg. Gianmarco Mannara)

CITTADELLA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cittadella Spezia, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida tra due squadre che stanno ottenendo buoni risultati, in particolare modo i veneti. L’undici allenato da Gorini, infatti, sta letteralmente volando grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque sfide e una classifica che recita ben 29 punti. I bianconeri liguri, invece, grazie ai due successi di fila contro Ascoli e Bari hanno agguantato quota 16 punti, ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Spezia, match che andrà in scena allo stadio Tombolato di Cittadella. Per i padroni di casa mister Edoardo Gorini si affiderà al 4-3-2-1 con Cassano e Mastrantonio alle spalle di Pandolfi. Gli ospiti di mister Luca D’Angelo, invece, punteranno sul tridente offensivo composto da Antonucci, Esposito e Verde.

CITTADELLA SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria biancorossa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dei liguri, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

