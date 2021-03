Diretta/ Ascoli Cremonese (Serie B) streaming video Rai: marchigiani alla riscossa

DIRETTA ASCOLI CREMONESE: PUNTI CHE SCOTTANO!

Ascoli Cremonese, in diretta venerdì 19 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Marchigiani alla riscossa dopo l’importantissima vittoria ottenuta in chiave salvezza nella sfida del turno infrasettimanale a Pescara. Una gara dalle mille emozioni che ha visto l’Ascoli ribaltare il risultato dal 2-1 al 2-3 nel secondo tempo, facendo il colpaccio grazie a una rete nel recupero di Bajic. E con questo successo, oltre a lasciarsi alle spalle gli abruzzesi, l’Ascoli si è portato a una sola lunghezza dalla zona play off. Risultato fondamentale ora da confermare contro una Cremonese che resta comunque un brutto cliente, con la vittoria in casa dell’Entella che è valsa ai grigiorossi il secondo successo consecutivo in campionato. Cremonese ora a +7 dalla zona play out ma la tranquillità passa dalla continuità e perdere scontri con squadre che inseguono in zona retrocessione come l’Ascoli rappresenta il rischio maggiore per tenere aperti i giochi in chiave salvezza.

DIRETTA ASCOLI CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Cremonese è quella che per questo turno di Serie B sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla televisione di stato: come di consueto dunque l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 57 del vostro televisore, e sarà la stessa emittente a fornire la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, mettendo a disposizione senza costi aggiuntivi il sito o l’app ufficiali di Rai Play ai quali dovrete accedere con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CREMONESE

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Cremonese presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca. I padroni di casa allenati da Andrea Sottil scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Leali; Pinna, Quaranta, Brosco, Kragl; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri, Bidaoui; Dionisi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Fabio Pecchia con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Gustafson, Bartolomei; Valzania, Gaetano; Ciofani.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Ascoli e Cremonese, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.40 volte la posta scommessa.

