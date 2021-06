Diretta/ Ascoli Milan Primavera, streaming video e tv. Rossoneri, vittoria obbligata

DIRETTA ASCOLI MILAN PRIMAVERA: IL DIAVOLO ABBISOGNA DEI TRE PUNTI

Ascoli Milan Primavera, in diretta sabato 5 giugno 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Picchio Village sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Rossoneri chiamati alla vittoria obbligata per sperare ancora alla partecipazione ai play off. Il sesto posto è lontano 4 lunghezze ma lo scontro diretto in calendario tra Spal e Atalanta potrebbe aprire nuove prospettive. Sarà importante però per i rossoneri non cadere in passi falsi contro l’ultima della classe, sarebbe punti irrimediabilmente persi che precluderebbero le speranze di rimonta.

Con soli 5 punti in 26 partite disputate l’Ascoli ha disputato un campionato ricco di primati negativi, che passa anche dai 69 gol finora incassati dalla formazione marchigiana. In alcune partite come quelle contro Sassuolo e Cagliari i bianconeri, pur non facendo comunque punti, hanno venduto cara la pelle ma la situazione è ormai irrimediabilmente compromessa e la partita ha motivazioni di classifica solo per il Milan.

DIRETTA ASCOLI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Milan Primavera presso il centro sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Bolletta, Marucci, Luongo, Ceccarelli, Markovic, Alagna, Lisi, Franzolini, Riccardi, Olivieri, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Federico Giunti con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Jungdal; Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi; Di Gesù, Frigerio, Mionić; Olzer, Robotti; Roback.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Ascoli e Milan Primavera, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 4.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.60 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



