DIRETTA/ Empoli Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 aprile 2024)

DIRETTA EMPOLI VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta di Empoli Verona Primavera. La squadra toscana arriva da due sconfitte consecutive che sono maturate in trasferta contro Roma e Milan; in precedenza però l’Empoli aveva avuto una buona striscia di cinque partite senza perdere, mettendo in fila anche tre vittorie (contro Monza, Cagliari e Bologna) senza subire gol. Il girone di ritorno dei toscani in termini generali non è stato straordinario: abbiamo infatti sei sconfitte in totale, le vittorie sono state quattro e dunque il saldo rimane negativo, tanto che ormai la zona playoff sembra essere decisamente fuori dalla portata degli azzurri.

Il Verona è tornato a vincere dopo due gare, ritrovando il feeling con il successo nel 2-0 al Monza; dalla 18^ giornata gli scaligeri hanno ottenuto solo quattro successi perdendo in altrettante occasioni e con quattro pareggi, il che ci parla di una squadra di equilibrio, se vogliamo definirla in questo modo, che può puntare a qualificarsi per i playoff anche se è costretta a recuperare terreno. Il campo fornirà il suo verdetto su una partita importante soprattutto per l’Hellas: noi ora non dobbiamo fare altro che metterci comodi e lasciare che a parlare siano i protagonisti di questo intrigante match, perché la diretta di Empoli Verona Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

EMPOLI VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida tra queste due squadre sarà visibile su Sportitalia. Come tutte le partite del massimo campionato giovanile italiano, anche la diretta Empoli Verona Primavera sarà trasmessa sul canale 60 del digitale terrestre. Stessa cosa per la diretta streaming di Empoli Verona Primavera con il sito web e l’applicazione di Sportitalia che permette la visione su tutti i dispositivi.

EMPOLI VERONA PRIMAVERA, I TOSCANI SOGNANO LA RIMONTA

Siamo alle battute finali del campionato Primavera e le squadre cominciano a farsi due conti in ottica playoff. La diretta Empoli Verona Primavera vede due squadre che rincorrono la top 6 nonostante punti di partenza differenti. Domenica 21 aprile alle ore 15:00 i toscani scenderanno in campo in casa per cercare di arrivare a quota 39 e portarsi a -6 dal sesto posto, in attesa che il Torino giochi. Insomma, situazione comunque molto difficile da vedere in maniera positiva.

I toscani hanno pagato caro le ultime due uscite, entrambe perse contro Roma e Milan. Due ko che ci possono stare, ma la classifica non guarda in faccia a nessuno e queste due sconfitte pesano come un macigno sulle ambizioni dell’Empoli. Lo stesso non si può dire del Verona che con una vittoria potrebbe staccarsi dal Genoa e andare a -2 dai granata, come detto sesti e dunque gli ultimi che virtualmente faranno i playoff. Gli scaligeri si sono ripresi dal 3-1 con la Roma ottenendo un pareggio a Torino, sponda granata, e tre punti in casa col Monza.

EMPOLI VERONA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Arrivati a questo punto, diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Empoli Verona Primavera. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Vertua, pacchetto arretrato composto da Dragoner, Indragoli e Tosto. Agiranno da esterni El Biache e Bonassi con Matteazzi e Bacci a centrocampo. In attacco spazio a Nabian, supportato dal duo Cesari-Vallarelli.

Il Verona invece, rispetto all’Empoli, rinuncia al doppio trequartista per schierarne cinque a centrocampo. In porta Toniolo, terzetto difensivo formato da Popovic, Corradi e Nwanege. Patane e Agbonifo giocheranno larghi con Riahi regista e D’Agostino con Dalla Riva a fare le mezzali. In avanti ci saranno Cazzadori e Ajayi.

EMPOLI VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vuole scommettere, le quote della diretta Empoli Verona Primavera sono dalla parte dei padroni di casa a 2.30. Secondo bet365, il pareggio è offerto a 3.45 mentre il 2 fisso lo troviamo a 2.47.

Interessanti le quote di Gol e No Gol rispettivamente a 1.58 e 2.15. L’andata finì 0-0: si ripeterà questo risultato? In tal caso, lo troviamo a 11 volte la posta in palio-

