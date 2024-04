Diretta/ Torino Frosinone Primavera, streaming video tv: vietato sbagliare (21 aprile 2024)

DIRETTA TORINO FROSINONE PRIMAVERA, EUROPA CONTRO SALVEZZA

Tra le gare di questo trentesimo turno di campionato, la diretta Torino Frosinone Primavera è tra le più delicate. Da una parte i granata che devono consolidare la propria posizione ai playoff, dall’altra i ciociari che vogliono evitare la retrocessione. Domenica 21 aprile alle ore 13:00 si deciderà tanto della stagione di queste due formazioni.

I granata stanno avendo un calo recentemente, motivo per cui i playoff non sono così sicuri come qualche settimana fa. Troppi i punti persi tra i pareggi contro Empoli e Verona, entrambi per 2-2, e soprattutto la sconfitta a Firenze per 5-1, una batosta che potrebbe condizionare anche mentalmente il Torino. Il Frosinone ha leggermente aggiustato la propria classifica mettendo a referto due vittorie nelle ultime cinque ovvero Sampdoria per 4-0 e Genoa per 3-1.

TORINO FROSINONE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi vuole assistere alla diretta Torino Frosinone Primavera c’è solamente una strada: Sportitalia. Il canale 60 del digitale terreste permetterà di aprirvi il mondo sul massimo campionato giovanile italiano. Se per qualsiasi motivo non riusciste nel vederla in tv, è possibile vederla in diretta streaming attraverso il sito web o l’applicazione.

TORINO FROSINONE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Siamo arrivati al punto di presentare le probabili formazioni della diretta Torino Frosinone Primavera. I granata scenderanno in campo col 4-2-3-1 con Passador in porta, difesa a quattro composta da Marchioro, Dellavalle, Bonadiman e Muntu. In mediana il duo Ciammaglichella e Dalla Vecchia mentre sulla trequarti presenti Savva, Silva e Njie. Unica punta Padula.

Il Frosinone opterà invece per una difesa a tre, più precisamente col modulo 3-5-2. Tra i pali Palmisani, terzetto arretrato formato da Bouabre, Cesari e Petta. Agiranno esterni larghi Vural e Boccia con Cichella, Romano e Severino a centrocampo. In attacco Selvini e Luna.

TORINO FROSINONE PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda il capitolo scommesse della diretta Torino Frosinone Primavera, la squadra favorita è quella granata a 1.72. La X del pareggio è data a 3.70 mentre il 2 a 3.60.

L’andata era finita 3-2 dunque il segno Gol si era ampiamente concretizzato. Per la gara odierna è a 1.51 mentre il No Gol a 2.37-

