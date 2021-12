Diretta Ascoli Parma/ Streaming video tv: trasferta difficile per Iachini (Serie B)

DIRETTA ASCOLI PARMA: TRASFERTA COMPLICATA PER GLI EMILIANI

Ascoli Parma sarà diretta dall’arbitro Daniele Minelli della sezione AIA di Varese. La partita in programma domenica 5 dicembre alle ore 14:00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, è valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. L’Ascoli è reduce dalla vittoria esterna per 1-2, conseguita sul campo della Reggina. Dopo un periodo di leggera flessione, la squadra di Andrea Sottil è in ottima forma. I bianconeri nelle ultime cinque giornate hanno conquistato tre vittorie e due pareggi, piazzandosi prepotentemente in zona playoff, risultando come una delle squadre rivelazione di questa stagione.

DIRETTA/ Parma Brescia (risultato finale 0-1): Cistana regala i tre punti a Inzaghi!

Per il Parma, nonostante il cambio di allenatore, la situazione non è cambiata. I crociati sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-1, subita contro il Brescia. Il tecnico Giuseppe Iachini deve lavorare ancora molto per risolvere i problemi dei ducali, i quali nelle ultime cinque giornate hanno vinto solo una partita, perdendone due e pareggiandone altrettante. Risultati che hanno posizionato il Parma in quattordicesima posizione con 18 punti, tre in più rispetto alla zona playout occupata dal Cosenza. I ducali si sono quindi ritrovati a lottare per obiettivi ben diversi rispetto alle ambizioni di inizio campionato.

Diretta/ Reggina Ascoli (risultato finale 1-2): i piceni sbancano il Granillo!

ASCOLI PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ascoli Parma sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Como Parma (risultato finale 1-1): pareggia Inglese!

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ASCOLI PARMA

Vediamo le probabili formazioni di Ascoli Parma, le quali scenderanno in campo per disputare la sedicesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei bianconeri, Andrea Sottil dovrebbe schierare il consueto modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dell’Ascoli per la sfida contro il Parma: Leali, Salvi, Botteghin, Avlontis, D’Irazio, Eramo, Buchel, D’Orazio, Illievi, Dionisi.

In casa Parma, Giuseppe Iachini, dovrebbe confermare la difesa a tre, schierando i suoi uomini con il classico modulo 3-5-2. Tra i pali l’insostituibile Buffon, con Man e Inglese che dovrebbero formare la coppia d’attacco. Questa la probabile formazione titolare dei crociati, in vista della trasferta di Ascoli: Buffon, Osorio, Danilo, Cobbaut, Busi, Schiattarella, Vasquez, Brunetta, Del Prato, Man, Inglese.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Ascoli Parma di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata. La vittoria dell’Ascoli, associata al segno 1 viene quotata 2.75. Un eventuale pareggio, proposto con il segno X, ha una quota di 3.05. La vittoria esterna del Parma, abbinata al segno 2, è quotata 2.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA