Video/ Parma Brescia (0-1) gol e highlights: Inzaghi torna in vetta (Serie B)

VIDEO PARMA BRESCIA 0-1: GLI HIGHLIGHTS

Parma Brescia termina con il risultato di 0-1. Nella gara valevole per la 15^ giornata di andata di Serie B, a portare a casa i tre punti è la leonessa, grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Cistana, come possiamo vedere nel video degli highlights. Il Parma cade dopo due pareggi consecutivi, con i ducali che inseguono una vittoria che manca dallo scorso 1 novembre, in occasione dell’1-0 sul Vicenza. La squadra di Giuseppe Iachini non riesce a decollare, e resta così a ridosso della zona playout. Il Brescia torna in cima al campionato, complice il pareggio casalingo del Pisa contro il Perugia. Per la formazione di Filippo Inzaghi si tratta del quarto successo nelle ultime cinque partite, risultati che confermano la solidità dei lombardi. Andiamo a rivivere le migliori occasioni della partita.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: il Brescia ritrova la vetta

Parte forte il Brescia, che nei primi dieci minuti chiude il Parma nella propria metà campo, e si porta in vantaggio al 7′ minuto. Schema da calcio d’angolo, tocco di Tramoni per Pajac e traversone al centro che trova lo stacco imperioso di Cistana, bravo a infilare Buffon di testa. Il Parma reagisce con fatica. Ci prova Vazquez al 17′, con il suo tiro che sfiora l’incrocio dei pali. Al 21′ nuovo tentativo dei crociati. Man si libera in area e conclude, trovando l’ottima risposta di Joronen. Nei minuti seguenti, il Brescia controlla e chiude il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, le rondinelle sfiorano il raddoppio al 55′. La conclusione di Tramoni viene deviata da Buffon e finisce sul palo. Al 58′ si fa vedere il Parma. Busi trova in area Inglese, ma la sua conclusione finisce alta. I ducali continuano a spingere, ma non riescono ad essere concreti. Ci prova Brunetta direttamente da calcio di punizione, trovando l’attento Joronen. Nel recupero, Tutino ha una buona occasione, ma colpisce male facilitando la presa di Joronen. Termina quindi con il successo esterno del Brescia, con il risultato di 0-1.

Diretta/ Cittadella Como (risultato finale 2-2): super rimonta lariana!

VIDEO PARMA BRESCIA 0-1: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine di Parma Brescia, finita con il risultato di 0-1 in favore della leonessa, i tecnici delle due squadre hanno parlato nella consueta conferenza stampa post partita. L’allenatore del Parma, Giuseppe Iachini, ha commentato così la sconfitta: “L’atteggiamento della squadra doveva essere diverso, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo la squadra è stata aggressiva, accorciava e cercava di giocarla di più. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla, lunedì abbiamo fatto lo scarico per recuperare e in un giorno abbiamo preparato la gara. Nel secondo tempo siamo stati più squadra, invece nel primo abbiamo preso gol su calcio piazzato, dovevamo stare più attenti”.

DIRETTA/ Parma Brescia (risultato finale 0-1): Cistana regala i tre punti a Inzaghi!

Soddisfatto il tecnico del Brescia, Filippo Inzaghi. Queste le parole dell’allenatore della leonessa dopo la vittoria del Tardini: “Sono felice. E’ importante restare con i piedi per terra. Dovevamo e potevamo chiuderla prima. Credo che nessuno si aspettasse di vedere il Brescia in vetta dopo quindici giornate. Fino a qui, mi ricorda la stagione che ho vissuto a Benevento. Adesso è importante migliorare il rendimento in casa, partendo dalla prossima partita contro il Monza”.

VIDEO PARMA BRESCIA 0-1: IL TABELLINO

RETI: 7′ Cistana (B).

PARMA (3-4-1-2):Buffon, Danilo, Brunetta, Vazquez (83′ Tutino), Delprato (71′ Felix Correia), Schiattarella (45′ Juric), Osorio, Cobbaut, Busi (60′ Iacoponi), Inglese, Man (60′ Benedyczak). A disp. Turk, Colombi, Sohm, Traore, Bonny, Circati, Ankrah. All. Giuseppe Iachini.

BRESCIA (4-3-2-1):Joronen, Mateju, Chancellor, Van De Looi (64′ Cavion), Moreo (89′ Bajic), Cistana, Bisoli, Bertagnoli, Tramoni (75′ Palacio), Pajac (75′ Mangraviti), Leris (64′ Spalek). A disp. Perilli, Linner, Huard, Ayè, Jagiello, Olzer, Papetti. All. Filippo Inzaghi. CLICCA QUI PER IL VIDEO PARMA BRESCIA, DA SKY

© RIPRODUZIONE RISERVATA