Diretta Ascoli Perugia/ Streaming video tv: Castori torna a crederci! (Serie B)

DIRETTA ASCOLI PERUGIA: PARTITA DELICATA!

Ascoli Perugia, che sarà in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca alle ore 16:15 di sabato 11 febbraio, si gioca per la 24^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023: una partita delicata in zona playout, ma le due squadre ci arrivano con passo diverso. L’Ascoli ha appena esonerato Cristian Bucchi: fatale lo 0-3 di Cittadella, i marchigiani sono in caduta libera e si affidano a Roberto Breda per uscire da una situazione che si sta facendo sempre più complessa, perché in fondo la lotta è serrata e la classifica è corta quel tanto che basta per sprofondare anche rapidamente.

Il Perugia è l’altro lato della medaglia: dopo aver vinto a Bari il Grifone ha centrato un poker sul Brescia e, per la prima volta da quando è iniziato il campionato, è virtualmente salvo. Certo per Fabrizio Castori non è finita qui, ma se non altro adesso gli umbri hanno fiducia e passo e vedono un po’ di luce in fondo al tunnel. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Ascoli Perugia che si gioca tra poche ore; intanto valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendo insieme le probabili formazioni della partita al Del Duca.

DIRETTA ASCOLI PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Perugia non dovrebbe essere garantita sui canali tradizionali della televisione satellitare, ma andare in onda sul pacchetto Calcio che richiede un abbonamento specifico – sempre con la possibilità di seguire la partita Ascoli Perugia in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato di Serie B sono forniti dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso i clienti potranno seguire Ascoli Perugia in mobilità, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PERUGIA

Nella diretta Ascoli Perugia i marchigiani dovranno fare a meno dello squalificato Lorenco Simic: volendo confermare il modulo 3-5-2, in difesa con Quaranta e Botteghin dovremmo vedere Bellusci con Leali in porta. Poi, a centrocampo potrebbe cambiare qualcosa: gli esterni Adjapong e Falasco rischiano sulla concorrenza di Francesco Donati e Giordano, in mezzo Caligara e Eramo sono in ballottaggio con Collocolo e Buchel mentre Proia potrebbe essere confermato. Nel tandem offensivo se la giocano Marsura e Ciciretti, eventualmente adattati, ma Francesco Forte e Gondo restano favoriti.

Il Perugia ritrova Dell’Orco ma perde Santoro, squalificato per questa giornata: ballottaggio a sinistra con Lisi, mentre in mezzo al campo se la giocano Bartolomei e Capezzi per affiancare Iannoni. A destra conferma per Casasola, in difesa dovrebbe essere tutto “normale” con Rosi, Curado e Sgarbi a protezione di Gori; Kouan è nuovamente in vantaggio per fare il trequartista, per quanto riguarda il tandem offensivo Ekong e Matos potrebbero avere una maglia ma Castori dovrebbe giocarsela ancora con Di Serio e Di Carmine, salvo sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Ascoli Perugia, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 24^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,00 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

