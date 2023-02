DIRETTA/ Perugia Brescia video streaming tv: una partita dalla ricca storia

DIRETTA PERUGIA BRESCIA: TESTA A TESTA

Passiamo per la diretta di Perugia Brescia ad analizzare i precedenti tra le due squadre. Prima di oggi al Renato Curi le due squadre si affrontarono in altre dodici occasioni. Il bilancio è nettamente in favore del Grifone che ha vinto sei volte con gli ospiti che sono riusciti a prevalere una sola volta mentre sono quattro i pareggi. L’ultimo precedente è un 1-0 del 16 ottobre del 2021. La partita in questione fu decisa da un calcio di rigore realizzato da De Luca al minuto 24.

Diretta/ Brescia Como (risultato finale 0-1) video tv: Baselli inguaia Clotet!

L’unico successo delle rondinelle in Umbria contro questo avversario è uno 0-2 del 19 gennaio 2019. La partita fu sbloccata da una giocata di Torregrossa al quinto minuto, il raddoppio lo metteva a segno Donnarumma al minuto 76. Sarà molto interessante vedere quello che ci dirà il rettangolo verde di gioco e dunque come la gara di oggi andrà ad aggiornare il bilancio dei precedenti tra le due squadre. All’andata al Rigamonti la squadra di casa si impose col risultato di 2-1. (Matteo Fantozzi)

Diretta/ Bari Perugia (risultato finale 0-2) video tv: decide doppietta di Di Serio!

DIRETTA PERUGIA BRESCIA STREAMING VIDEO

La diretta tv di Perugia Brescia è trasmessa su Sky mediante l’ abbonamento, col pacchetto Calcio, variante sarà DAZN, con un canone annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione. Per quanto riguarda la visione della diretta Perugia Brescia in streaming video, sarà vedibile grazie alla piattaforma Helbiz o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, esclusivamente per i clienti delle relative emittenti.

AL CURI ARRIVANO LE RONDINELLE

La diretta Perugia Brescia, match in programma sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14:00, non è altro che uno dei più classici scontri diretti per la salvezza. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per non retrocedere e serviranno prestazioni importanti per scacciare i fantasmi della Serie C. A vivere un momento più felice nell’ultimo periodo è il Perugia con tre vittorie nelle ultime cinque, tra cui quella prestigiosissima con il Bari in Puglia, che hanno permesso ai biancorossi di respirare. Il Brescia d’altro canto non sa più vincere e l’ultimo successo delle Rondinelle è datato 27 novembre contro la Spal: da quel giorno ben otto partite senza il sorriso.

Diretta/ Brescia Frosinone (risultato finale 1-3): la capolista viola il Rigamonti!

A non aiutare è anche il trend negativo in trasferta del Brescia, reduce da due sconfitte consecutive lontano dalle mura amiche e in netta difficoltà quando si tratta di giocare in trasferta. Il Perugia in casa non è d’altro canto chissà quale corazzate, con la media minima sindacabile superiora al punto a partita. Ci sarà tanto da battagliare al Renato Curi essendo questa una sfida fondamentale per la questione salvezza.

PERUGIA BRESCIA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Brescia saranno mostrate con i moduli 3-4-1-2 per i Grifoni che avranno di risposta un 4-3-2-1. Gori il portiere biancorosso, di prima linea i giocatori Rosi, Curado e Dell’Orco. La fascia media troverà il quartetto Casasola, Iannoni, Santoro, Paz. Trequartista Kouan e le due menti chiamate ad attaccare saranno Di Carmine e Olivieri.

Le Rondinelle lasciano a salvaguardare il nido il portiere Andrenacci. La catena difensiva sará di Karacic, Papetti, Mangraviti e Huard. Nel nervo centrale del campo troveremo il laterale destro Listkowski, in cabina di regia Viviani e a completare la mezzala sinistra Bjorkengren. I due trequartisti Galazzi e Rodriguez e unica punta Bianchi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA