DIRETTA ASCOLI SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci raccontano i numeri della prima partita di questa giornata di Serie C girone B? La diretta di Ascoli Spal è un match molto equilibrato, lo si intuisce subito perché le due formazioni giocano un calcio simile. Blocco abbastanza basso e possesso palla, non stupisce infatti avere una distanza media di 25 metri dalla porta per entrambe le squadre e poi una percentuale di passaggi riusciti dell’80%. In cosa differiscono i due team allora? Sicuramente non il tasso di vittorie, uguale al 31%.

Curiosamente nessuna delle due squadre riesce a segnare più di un gol nel primo tempo, ne fatto ne subito. Se sommassimo le due percentuali insieme avremo un discreto 30%. Quindi attenzione perché potremmo essere di fronte ad un match estremamente piatto, andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Ascoli Spal dove vedremo insieme il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ASCOLI SPAL, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Ascoli Spal sarà possibile solo in esclusiva su Sky che trasmetterà anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni e lo svolgimento della partita.

DI CARLO CERCA LA QUINTA CONSECUTIVA

La diretta Ascoli Spal riporta in campo il Girone B di Serie C per la ventesima giornata che inizierà alle 20,30 di venerdì 20 dicembre 2024. L’incrocio è tra due squadre divise da sei punti che non stanno brillando ma cercano una vittoria per provare a svoltare la stagione. L’Ascoli padrone di casa è a ridosso della zona playoff e non perde una partita da otto giornate dopo aver infilato una striscia di quattro vittorie consecutive. Peggio la Spal che si trova in zona playout al diciassettesimo posto ed è reduce da un pareggio beffardo in casa del Gubbio arrivato all’ultimo minuto.

ASCOLI SPAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le probabili formazioni in vista di questa interessante partita. L’Ascoli di Di Carlo andrà in campo con un 4-2-3-1 con Menna e Piermarini a difesa della porta di Livieri. Bando e Varone saranno gli equilibratori del centrocampo e sosterranno un attacco con Silipo, Tremolada e Marsura alle spalle di Corazza.

Giocherà a tre la Spal di Dossena con Bruscagin, Bassoli e Arena davanti alla porta di Galeotti. Calpai e Mignanelli saranno i due esterni di centrocampo mentre in attacco agiranno Rao e Antenucci.