DIRETTA ASTON VILLA JUVENTUS PRIMAVERA, QUASI STESSI PUNTI

Due squadre che cercano la spinta definitiva per consacrarsi tra le migliori. La diretta Aston Villa Juventus Primavera andrà in scena mercoledì 27 novembre 2024 alle ore 14:00 con le formazioni distanti solamente un punto. Gli inglesi hanno perso le prime due gare di Youth League ovvero quelle con Young Boys e Bayern Monaco, salvo poi battere sia il Bologna per 3-1 sia il Club Brugge con un perentorio 6-2 che ha migliorato anche la differenza reti. La Juventus invece ha iniziato molto bene vale a dire con i tre punti conquistati di misura col PSV e quelli con il Lipsia, in un match dal punteggio più rotondo (3-0). La stagione europea è andata in calo con la sconfitta con lo Stoccarda e il pari di Lille.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ASTON VILLA JUVENTUS PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere la diretta Aston Villa Juventus Primavera potrete farlo gratuitamente su Uefa.tv. Dunque esiste solo la diretta streaming, a men che non colleghiate il proprio smartphone o computer alla televisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA JUVENTUS PRIMAVERA

Adesso analizziamo le probabili formazioni Aston Villa Juventus Primavera. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2. Tra i pali Proctor, difeso dal quartetto Rowe, Katsukunya, Routh e Patterson. A centrocampo Young, Hemmings, Pavey e Broggio mentre davanti la coppia Burrowes e Jimoh-Aloba.

Risposta della Juventus con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Radu, pacchetto arretrato composto da Gil, Martinez, Montero e Ventre. Nella zona nevralgica del campo troviamo Boufandar, Florea, Ripani e Pagnucco con Vacca-Pugno in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ASTON VILLA JUVENTUS PRIMAVERA

Infine, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Aston Villa Juventus Primavera. L’1 fisso in favore degli inglesi è offerto a 2.30 e sono dunque da considerarsi favoriti. Il segno X del pari è dato a 3.45 con il 2 a 2.65.

Il Gol è invece a 1.45 contro i 2.45 del No Gol. Concludiamo i discorso con l’Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.52 e 2.30.

