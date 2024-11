DIRETTA ASTON VILLA JUVENTUS: UNA PARTITA POTENZIALMENTE FONDAMENTALE

La diretta Aston Villa Juventus ci farà compagnia alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 27 novembre 2024, naturalmente dallo stadio Villa Park di Birmingham per la quinta giornata di Champions League. Trasferta delicata per i bianconeri sul campo di una squadra che li precede di due lunghezze in classifica, anche se pure l’Aston Villa è reduce da una delusione, cioè la sconfitta sul campo del Bruges che ha posto fine in maniera forse imprevedibile alla striscia di tre vittorie consecutive con cui gli inglesi avevano cominciato il cammino in questa Champions League.

Le similitudini sono evidenti tra le due rivali che daranno vita alla diretta Aston Villa Juventus: infatti i bianconeri avevano cominciato alla grande, con due vittorie consecutive, prima di raccogliere un solo punto nelle due successive, con la sconfitta contro lo Stoccarda e un pareggio a Lille. Le posizioni sono comunque ancora buone, ma la partita di questa sera può essere il bivio tra il rilancio e la mediocrità, con rischi soprattutto per i bianconeri, che sono dietro e giocano in trasferta. Cosa ci dirà la diretta Aston Villa Juventus?

DIRETTA ASTON VILLA JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Aston Villa Juventus in tv sarà più correttamente un appuntamento in diretta streaming video, dal momento che parliamo della partita del mercoledì selezionata per essere trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di Amazon Prime Video a pagamento, visibile in televisione per tutti gli apparecchi dotati di una connessione Internet e del necessario abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA JUVENTUS

Adesso possiamo analizzare le probabili formazioni per la diretta Aston Villa Juventus. Il modulo di riferimento dovrebbe essere per entrambe le squadre il 4-2-3-1: i padroni di casa sono allenati dallo spagnolo Unai Emery, che come titolari dovrebbe affidarsi innanzitutto al portiere argentino Martinez; davanti a lui, Cash, Konsa, Torres e Digne dovrebbero essere i quattro difensori Villans; in mediana saranno chiamati ad aiutare entrambe le fasi di gioco Barkley e Tielemans; Bailey a destra, il trequartista Rogers e capitan McGinn a sinistra dovrebbero invece aprire l’attacco dell’Aston Villa, a supporto del centravanti Watkins.

Thiago Motta ha ancora alcuni problemi in attacco, dove la gioventù dovrebbe animare le fasce, con Conceicao a destra e Yildiz a sinistra, mentre il trequartista sarà Koopmeiners e come centravanti “atipico” agirà Weah. Situazione più normale negli altri reparti, con il portiere Di Gregorio e una difesa a quattro con Savona terzino destro, centrali Kalulu e Gatti e Cambiaso a sinistra; infine Locatelli e Thuram sono favoriti per formare dal primo minuto la coppia di centrocampo.

ECCO INFINE IL PRONOSTICO CON LE QUOTE

Chiudiamo la nostra presentazione della diretta Aston Villa Juventus dando come sempre uno sguardo al pronostico secondo le quote Snai. I padroni di casa inglesi partono favoriti con il segno 1 quotato a 2,30, ma bisogna dire che pure le altre due opzioni sono credibili (oltre che vicinissime fra loro). Infatti il segno 2 per la vittoria esterna della Juventus è quotato a 3,20, mentre con il segno X si giunge a 3,25 volte la posta in palio in caso di pareggio.