Diretta sorteggio Conference League 2023-2024/ Streaming video tv: gli accoppiamenti per i quarti di finale

COME SEGUIRE LA DIRETTA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024 IN STREAMING E IN TV

Si terrà quest’oggi, venerdì 15 marzo 2024, a partire dalle ore 14:00, la diretta dei sorteggio di Conference League 2023-2024, precisamente gli accoppiamenti per i prossimi turni, leggasi i quarti di finale e le semifinali. Un appuntamento particolarmente rilevante visto che allo stesso prenderà parte la nostra Fiorentina. La compagine allenata da Italiano ha infatti ottenuto il pass per i quarti di finale dopo aver superato il Maccabi Haifa.

Ieri sera è giunto il pareggio per uno a uno, grazie alla rete di Barak, ancora decisivo, di conseguenza la compagine toscana ha potuto proseguire il proprio cammino nella manifestazione. Il sorteggio di Conference League si terrà in diretta da Nyon in programma sul sito dell’Uefa in streaming o su Spy Sport 24, subito dopo quello di Europa League e Champions League, e per l’occasione verrà stabilito l’intero tabellone con anche gli accoppiamenti per le semifinali. Di conseguenza alle ore 14:00 di oggi sarà subito chiaro quale sarà il percorso che potrebbe accompagnare la Fiorentina verso la finalissima, così come tutte le altre formazioni ancora in gara. Inoltre non ci saranno dei paletti quindi tutti possono scontrarsi con tutti.

SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE 2023-2024: NESSUN PALETTO PER I QUARTI E LE SEMIFINALI

Tenendo conto che comunque c’è solo una compagine di Serie A in lizza per la vittoria finale, non sono previsti ovviamente derby tricolore nel sorteggio di Conference League a discapito ad esempio di quanto potrebbe avvenire con l’Europa League dove vi sono ancora in corsa Milan, Roma e Atalanta. Ma vediamo i possibili avversari della Fiorentina, a cominciare dai francesi del Lille, senza dubbio fra le compagini più attrezzate per avanzare nella competizione.

Occhio anche agli inglesi dell’Aston Villa, tenendo conto di quanto sia notoriamente ostico giocare oltre Manica, senza dimenticare dei turchi del Fenerbahce, veri e propri veterani delle competizione europee. In campo anche il Paok di Salonicco e l’Olympiakos, mentre a completare il tabellone delle otto squadre che oggi saranno protagoniste della diretta sorteggio Conference League troviamo i belgi del Brugge e il Viktoria Plzen. Appuntamento quindi alle ore 14:00 subito dopo i sorteggio di Champions ed Europa League.

