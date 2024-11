VIDEO BOLOGNA LILLE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Renato Dall’Ara il Lille vince in trasferta per 2 a 1 contro il Bologna come vedremo nelle immagini del video Bologna Lille con tutti i gol e gli highlights. Nel primo tempo i biancorossoblu iniziano bene la partita calciando pericolosamente a lato già al 3′ con David. I felsinei non si lasciano impressionare e reagiscono anzi vedendosi annullare un gol per fuogioroco con Dallinga intorno al 5′.

Passano i minuti ed i francesi continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore cogliendo anche un palo con Alexsandro al 13′. Sul fronte opposto Fabbian tira debolmente al 38′ e Skorupski viene chiamato in causa da Fernandez-Pardo al 40′ prima che Mukau sigli la rete del vantaggio per i suoi al 44′. Nel secondo tempo si rinnova il duello tra Fernandez-Pardo e Skorupski al 47′ ma gli italiani hanno nuovamente problemi nel mostrarsi efficaci sia con Ndoye che con Freuler al 52′.

I transalpini ci riprovano con scarso successo al 56′ con Gudmundsson e tirano un sospiro di sollievo sulle chances non concretizzate da Dallinga al 57′ e soprattutto al 58′. Nel finale i rossoblu trovano il pari momentaneo per merito di Lucumí al 63′, liberato da un punizione di Lykogiannis, ma ci pensa Mukau già al 66′ a ripristinare la situazione precedente con la complicità dello scatenato Fernandez-Pardo, completando così la doppietta personale. Inutili le parate di Skorupski su Fernandez-Pardo e Sahraoui al 73′ dato che Ferguson non batte Chevalier nemmeno al 78′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Lykogiannis al 32′, Odgaard all’84’ e Castro al 90’+6′ da un lato, Alexsandro al 21′, Meunier al 54′, Mandi all’80’ e Zhegrova al 90’+5′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dal proprio campo in questa quinta giornata della competizione continentale permettono al Lille di toccare quota 10 nella classifica della Champions League 2024/2025 mentre il Bologna non si muove, rimanendo sempre bloccato con un solo punto.

VIDEO BOLOGNA LILLE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS