Diretta Verona Atalanta/ Streaming video tv: test Juric per il Gasp (Serie A)

Verona Atalanta, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città scaligera, è l’anticipo che alle ore 17.15 di oggi pomeriggio, sabato 18 luglio, aprirà il programma della trentaquattresima giornata di Serie A. Una partenza eccellente, perché la diretta di Verona Atalanta metterà di fronte l’allievo Ivan Juric e il maestro Gian Piero Gasperini: l’Hellas segue la strada tracciata dalla Dea ed è una delle poche squadre che può reggere il paragone in termini di gioco, anche se naturalmente i risultati sono piuttosto diversi. Il Verona arriva dalla sconfitta (contestata) sul campo della Roma, comunque a 44 punti si gode un finale di campionato in completa serenità per una neopromossa che ha saputo stupire tutti ed è infatti più vicina alla zona Europa League piuttosto che alla lotta salvezza. Quanto all’Atalanta, la goleada nel derby con il Brescia è solo l’ultima perla (finora) di una stagione memorabile sotto ogni punto di vista: i nerazzurri vogliono vincere anche al Bentegodi per tenere aperta la speranza dello scudetto, che solo pochi mesi fa – nonostante la crescita costante dei bergamaschi ormai da anni – sembrava ancora un sogno impossibile e che invece oggi possiamo dire che l’Atalanta meriterebbe più di chiunque altro, anche se probabilmente resterà solo un sogno, almeno per questa stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE VERONA ATALANTA

La diretta tv di Verona Atalanta sarà garantita sui canali Sky, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse in esclusiva dalla televisione satellitare. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ATALANTA

Nelle probabili formazioni di Verona Atalanta, ecco che Ivan Juric dovrebbe opporre la difesa a tre formata da Empereur, Gunter e Rrahmani davanti a Silvestri all’impeto dell’attacco della Dea, perché purtroppo c’è da fare i conti con l’infortunio rimediato mercoledì sera da Kumbulla. A centrocampo, stanchezza permettendo, si dovrebbe insistere con l’assetto migliore, che prevede i due esterni Faraoni e Lazovic più la coppia centrale composta da Miguel Veloso e Amrabat. Infine in attacco, nel 3-4-2-1 scaligero, potremmo vedere ancora Pessina (di proprietà nerazzurra) e Zaccagni sulla trequarti mentre è ancora in dubbio la maglia da prima punta. Nell’Atalanta invece Gian Piero Gasperini può godersi i frutti di un turnover quasi totale contro il Brescia: fra i pali tornerà Gollini, non hanno giocato nemmeno un minuto nel derby anche i vari Toloi, Palomino, Freuler, Hateboer e Gomez, che ci attendiamo dunque tutti con ottime possibilità titolari oggi, facendo rifiatare qualcuno dei protagonisti della goleada di martedì. Ad esempio potrebbe partire dalla panchina uno fra Malinovskyi e Pasalic, possibili jolly di lusso a partita in corso.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Verona Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Neanche il fattore campo dovrebbe bastare all’Hellas contro questa Atalanta: infatti il segno 2 è quotato a 1,42, mentre poi si sale fino a quota 5,00 in caso di segno X ed infine a 6,50 volte la posta in palio in caso di segno 1 per chi avrà creduto nella vittoria del Verona.



