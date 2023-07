DIRETTA ATALANTA CITTÀ DI CLUSONE/ Video streaming tv: spunta un precedente quattro anni fa (16 luglio 2023)

DIRETTA ATALANTA CITTÀ DI CLUSONE: IL PRECEDENTE

Nella diretta di Atalanta Rappresentativa Città di Clusone spicca un precedente: per trovarlo bisogna tornare al 2019, quattro anni fa la Dea aveva organizzato un’amichevole estiva contro questa selezione della bergamasca e il risultato era stato di 5-1. La particolarità era che il tempo effettivo era durato 65 minuti: 35 nel primo tempo e mezz’ora nel secondo, e forse anche per questo il Clusone aveva tutto sommato retto, trovando anche il temporaneo pareggio grazie a un rigore di Borlini, per fallo commesso da Pessina.

L’Atalanta aveva attinto alla Primavera che era reduce dalla vittoria dello scudetto: nel primo tempo si era infatti scatenato Musa Barrow che aveva segnato una doppietta, poi era andato in gol anche Ebrima Colley mentre la seconda marcatura aveva portato la firma di Alejandro Gomez, all’epoca ancora leader degli orobici. Nel secondo tempo l’unico gol dell’Atalanta lo aveva timbrato Amad Diallo, che due anni più tardi si sarebbe trasferito, non senza sorprese, addirittura al Manchester United. Dunque, nessuno dei marcatori di quell’Atalanta Rappresentativa Città di Clusone gioca più con la maglia nerazzurra della Dea… (agg. di Claudio Franceschini)

ATALANTA CITTÀ DI CLUSONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Città di Clusone non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club nerazzurro, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo primo test sostenuto dagli uomini di Gian Piero Gasperini.

ATALANTA CITTÀ DI CLUSONE: PRIMA SGAMBATA!

Atalanta Città di Clusone, in diretta domenica 16 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo Città di Clusone sarà una sfida amichevole, la prima della formazione nerazzurra con Gian Piero Gasperini alla guida per l’ottava stagione consecutiva, segnando l’inizio di una serie di test che seguiranno durante la preparazione estiva. Il ritiro a Clusone ha dato il via a questa fase di allenamenti intensi e di confronti contro squadre locali.

La squadra bergamasca affronterà successivamente la Rappresentativa Val Seriana, mantenendo così il legame con la regione e offrendo ai tifosi l’opportunità di vedere la loro squadra in azione. L’FC Locarno sarà poi il terzo avversario dell’Atalanta, con una sfida in programma per il 22 luglio. Quindi, l’Atalanta volerà in Inghilterra per affrontare il Bournemouth, un club di livello internazionale impegnato nella Premier League inglese. Questo test rappresenterà una sfida significativa per la squadra di Gasperini, che avrà l’opportunità di confrontarsi con un avversario di calibro e di mettere alla prova le proprie capacità.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CITTÀ DI CLUSONE

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Città di Clusone, match che andrà in scena al Centro Sportivo Città di Clusone. Per l’Atalanta, Gian Piero Gasperini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Zortea, Djimsiti, Bonfanti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Kolasinac; Pasalic; Hojlund, Zapata. Da valutare la formazione del Città di Clusone, dilettanti locali della località della Val Seriana in cui l’Atalanta ha scelto di svolgere il ritiro precampionato in questa stagione.

