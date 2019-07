Diretta Atalanta Clusone/ Risultato live: la prima uscita della Dea

Atalanta Clusone, in diretta dalla località bergamasca sede del ritiro estivo della Dea, è la partita amichevole che alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 luglio 2019, segna il primo impegno nella nuova stagione per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’inizio è con una sorta di derby: l’Atalanta da appena tre giorni sta lavorando a Clusone e oggi pomeriggio si giocherà l’amichevole appunto Atalanta Clusone, il più classico degli appuntamenti estivi per una squadra di Serie A che nel mese di luglio lavora in altura. Naturalmente però non sarà per nulla “classica” la stagione dell’Atalanta: la Dea arriva da un campionato meraviglioso chiuso al terzo posto e con conseguente storica qualificazione in Champions League, di conseguenza c’è grande attesa per quello che potrà succedere nella quarta stagione dell’era bergamasca di Gian Piero Gasperini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Clusone non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la prima uscita stagionale della Dea. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network dell’Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CLUSONE

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Atalanta Clusone, è doveroso ricordare che in questa prima fase del ritiro mancano ancora alcuni calciatori alla Dea nerazzurra, naturalmente quelli reduci da impegni con le loro Nazionali nelle scorse settimane – l’ultimo a rientrare dovrebbe essere Duvan Zapata, protagonista in Coppa America con la sua Colombia. Tra i presenti fin da subito ecco il rientrante Marco Sportiello e naturalmente il capitano Papu Gomez, particolarmente motivato dalla possibilità di giocare la Champions League con i colori nerazzurri orobici. Tra gli altri presenti fin da subito ecco Rossi, Toloi, Palomino, Djimsiti, Ibañez, Varnier, Masiello, Valzania, Pessina, Gosens, Reca e Barrow, più i giovani Okoli, Colley e Kulusevski. Mai dimenticare il vivaio, che ha visto la vittoria dello scudetto per la Primavera poco più di un mese fa: l’Atalanta è una garanzia…



© RIPRODUZIONE RISERVATA