DIRETTA ATALANTA COMO: UN DERBY DOPO LA CHAMPIONS!

La diretta Atalanta Como, in programma alle ore 20:45 di lunedì 23 settembre, chiude il programma della 5^ giornata di Serie A 2024-2025: dopo tanto tempo si torna a giocare questo interessante derby lombardo, per la Dea è anche un appuntamento che arriva qualche giorno dopo l’esordio nella nuova Champions League e dunque un’insidia non da poco, perché certamente l’Atalanta è superiore ma in questo avvio di campionato ha già perso due volte, riprendendo la marcia settimana scorsa con il successo sulla Fiorentina ma dando ancora una volta prova di come la fase difensiva vada registrata nel migliore dei modi.

Il Como, tornato in Serie A dopo 23 anni, va ancora alla ricerca della prima vittoria: per il momento ha raccolto due pareggi e dunque è riuscito a muovere la sua classifica, ma siamo ancora in una zona retrocessione che potrebbe essere una costante per tutta la stagione, al netto e nonostante le grandi ambizioni di una società che in estate le ha confermate tutte. Vedremo cosa ci dirà la diretta Atalanta Como tra qualche ora, nel frattempo facciamo una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA ATALANTA COMO IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta tv di Atalanta Como vi dovrete rivolgere esclusivamente al canale DAZN1, ma in questo caso servirà un abbonamento sia a DAZN che a Sky essendo questo canale disponibile solo al numero 214 del decoder satellitare. In alternativa la diretta Atalanta Como è naturalmente garantita in diretta streaming video: la già citata DAZN ha acquisito i diritti per mandare in onda tutte le partite del campionato di Serie A, quindi anche per questa vi dovrete armare di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATALANTA COMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Sono ancora in valutazione le scelte di Gian Piero Gasperini nella diretta Atalanta Como, tuttavia in campionato qualche indicazione è arrivata e allora possiamo dire che, con Godfrey in forse, la difesa davanti a Carnesecchi dovrebbe prevedere Djimsiti, Hien e Kolasinac con De Roon regolarmente in mezzo al campo insieme a Ederson, poi ecco Bellanova titolare a destra con Ruggeri ovviamente schierato sull’altro versante. Dall’abbondanza del reparto avanzato dovrebbero invece uscire De Ketelaere e Lookman che agiranno sulla trequarti, Retegui entra nella quinta giornata come capocannoniere di Serie A e dunque avrà il posto quasi garantito.

Ballottaggi aperti nel Como di Cesc Fabregas, che oltre a Varane rinuncia a Federico Barba e Dossena: in difesa dunque Kempf-Goldaniga come coppia davanti a Audero che è favorito su Pepe Reina, poi Iovine in vantaggio su un acciaccato Van der Brempt a destra e Alberto Moreno a sinistra, può cambiare il modulo perché Sergi Roberto e Perrone farebbero i mediani davanti alla difesa aprendo a tre trequartisti come Strefezza, Nico Paz e Fadera (o Da Cunha), ma occhio perché in realtà potrebbe essere confermato il 4-4-2 togliendo Paz e inserendo regolarmente Belotti al fianco di Cutrone.

PREVISIONI E QUOTE ATALANTA COMO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Atalanta Como danno ovviamente ragione alla formazione orobica: c’è un valore pari a 1,42 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria dell’Atalanta, per contro il segno 2 che regola il successo del Como vi garantirebbe una vincita che corrisponde a 7,00 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio qui al Gewiss Stadium, con questo bookmaker porta in dote una vincita equivalente a 4,75 volte quanto messo sul piatto.