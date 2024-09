VIDEO ATALANTA FIORENTINA (3-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Atalanta Fiorentina, gol e highlights: nella cornice del “Gewiss Stadium” di Bergamo è andata in scena la sfida più pirotecnica del quarto turno di Seria A con gli orobici che hanno regolato per 3-2 la formazione viola in rimonta e conquistando così la seconda vittoria in stagione dopo aver visto, per almeno mezz’ora, i fantasmi del terzo KO di fila, un inedito per Gasp e soci. Il match tra nerazzurri e gigliati metteva di fronte due squadre non certo entusiaste del proprio percorso nelle prime tre giornate e alla ricerca di una vittoria scaccia-nubi: bando ai tatticismi quindi e pioggia di gol, complici due difese non irreprensibili. La sagra si apriva al 15′ con la rete del difensore ospite Martinez Quarta, dopo un miracolo di Carnesecchi sull’ex Gosens. Passavano solo sei minuti ed ecco il pari di Retegui (21′, gran giocata di Lookman), prima che Kean riportasse avanti Palladino al 31′ su ottima sponda ancora di Gosens.

Era l’Atalanta svagata e perforabile delle ultime uscite ma che non ha dimenticato come si fa gol: prima del duplice fischio, De Ketelaere e lo scatenato Lookman firmavano in pochi secondi il clamoroso sorpasso, per un 3-2 che non cambierà più. La ripresa, nonostante il ritmo alto, vedeva la Dea accarezzare il poker in un paio di circostanze prima di arretrare il raggio d’azione (e stoppata da de Gea): sull’altro versante Gosens sfiorava il classico gol dell’ex ma solo nel finale il forcing viola si faceva intenso, senza però produrre nulla. L’Atalanta sale così a quota 6 e si rilancia in classifica, rimarcando pregi e difetti di queste prime uscite: la Fiorentina, dopo tre pari consecutivi, incassa il primo KO e con soli 3 punti non può essere soddisfatta di questo avvio di torneo.

VIDEO ATALANTA FIORENTINA (3-2), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

ATALANTA: Carnesecchi, Djimsiti, Hien (dal 1′ st Brescianini), Kolasinac, Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri (dal 25′ st Zappacosta), Lookman, De Ketelaere, Retegui (dal 25′ st Pasalic). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossonou, Cuadrado, Comi, Palestra, Samardzic, Sulemana, Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

FIORENTINA: de Gea, Martínez Quarta, Ranieri (dal 36′ st Pongracic), Biraghi, Dodô, Mandragora (dal 17′ st Richardson), Bove (dal 29′ st Sottil), Cataldi (dal 29′ st Adli), Gosens, Colpani (dal 17′ st Ikoné), Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Kayode, Moreno, Comuzzo, Parisi, Beltrán, Allenatore: Raffaele Palladino.

Ammoniti: Bove (F), Hien (A), Mandragora (F), Richardson (F), Zappacosta (A).

Reti: 15′ Martínez Quarta (F), 21′ Retegui (A), 32′ Kean (F), 45′ De Ketelaere (A), 45’+1 Lookman (A).

