Diretta Atalanta Fiorentina Primavera/ Streaming video tv: si gioca la Supercoppa!

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA: GRANDE INCERTEZZA

Atalanta Fiorentina Primavera, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 18:30 di giovedì 21 gennaio: è la Supercoppa Italiana 2021 e la replica della stessa partita disputata un anno fa, perché sia la Dea che la Viola hanno ripetuto i successi timbrati in campionato e Coppa Italia e dunque, secondo regolamento, si danno nuovamente battaglia in una gara secca, che potrebbe prevedere tempi supplementari e calci di rigore. Purtroppo siamo ancora in un regime di porte chiuse, dovuto alle restrizioni per il Coronavirus; se non altro però si torna a giocare in Primavera, perché il campionato è fermo ormai da tre mesi e questo chiaramente pone tante incognite anche sull’esito di questa partita.

Per quel che vale l’Atalanta aveva perso in maniera netta sul campo della Roma nella sua ultima uscita, non riuscendo ancora a ripetere il grande passo della stagione passata; ma erano caduti anche i viola, sconfitti in casa dalla Lazio pur se più avanti in una classifica appena “abbozzata”. Discorsi relativi come detto, questa è una partita che sfugge a qualunque pronostico. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Atalanta Fiorentina Primavera; intanto possiamo provare a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Fiorentina Primavera sarà trasmessa da Sportitalia: il canale ha sempre dato ampio risalto alle partite della categoria Under 19 e non fa eccezione per la Supercoppa Italiana, che dunque potrete seguire al numero 60 del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà la stessa emittente a fornire il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA

Possiamo ipotizzare un 4-3-1-2 per Massimo Brambilla in Atalanta Fiorentina Primavera: davanti a Vismara potremmo vedere Bonfanti e Cittadini con Renault e Ruggeri che correrebbero sulle corsie esterne, in mezzo al campo invece si candida Panada che però deve vincere la concorrenza di Andrea Olivieri, le due mezzali potrebbero essere Vorlicky e Gyabuaa che accompagneranno idealmente il trequartista e capitano Cortinovis, “veterano” di una squadra che nel reparto offensivo deve decidere le due maglie tra Mediero, Rosa e Ngock Italen. La Fiorentina Primavera, passata sotto la guida di Alberto Aquilani dopo l’esperienza con Bigica, gioca con il 4-3-3: le certezze sono Tòfol Montiel e Spalluto nel reparto avanzato, tridente completato da Agostinelli mentre in mezzo al campo Fiorini dovrebbe essere supportato da Alessandro Bianco (o Sacchini) e Krastev. In difesa, a protezione del portiere che sarà Luci, i due centrali dovrebbero essere Frison e Dutu; i ballottaggi per gli esterni riguardano invece Gabrieli e Gentile, per quanto riguarda la corsia destra, e Pierozzi e Saggioro sull’altro versante del campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA