Diretta Verona Fiorentina Primavera/ Streaming video Sportitalia: finale Coppa Italia

Verona Fiorentina primavera, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilian, è la partita in programma oggi, mercoledì 26 agosto 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. In dopo un lunghissimo digiuno, tornano a farci compagnia i giovani talenti delle formazioni primavera, oggi chiamati in campo non già per concludere il campionato (formalmente terminato per decisione della federazione), ma per mettere il sigillo sulla Coppa Italia, che vivrà oggi il suo ultima atto. Con la diretta tra Verona e Fiorentina primavera di questa sera dunque verrà disputata la finale che in origine era stata messa in programma per 10 aprile, ma che l’emergenza sanitaria, aveva fatto inevitabilmente slittare: difficile dire chi, dopo un così lungo digiuno, potrà fare sua l’ultima coppa messa in palio per la stagione 2019-2020.

E’ infatti più di un mese che entrambe le formazioni preparano questa partita e in novanta minuti può certo succedere di tutto: quel che è certo però è che non mancherà lo spettacolo, benché la partita, come è facile immaginare, verrà disputata a porte chiuse.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che oggi la finale della Coppa Italia primavera tra Verona e Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Sportitalia: garantita dunque anche la diretta streaming video del match, naturalmente dalle ore 18.00, disponibile sul sito www.sportotalia.com, raggiungibile con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA FIORENTINA PRIMAVERA

In vista di un match così importante e che arriva dopo mesi di stop assoluto alle competizioni, ci appare certo non semplice fissare le probabili formazioni della diretta tra Verona e Fiorentina primavera, tenuto poi conto che entrambi i tecnici hanno a disposizione una rosa al completo. Ecco che però per l’11 dell’Hellas non facciamo fatica a pensare a 4-3-3 per lo schieramento di Corrent: qui poi potremmo vedere Calabrese e Bracelli al centro della difesa, mentre la mediana sarà terreno per Jocic, Squarzoni e Brandi. In attacco i veneti potrebbero poi puntare su Amayah. Sane e Yeboah, ma dalla panchina rimangono a disposizione Zingertas e Bertini. Potrebbe poi essere il 4-3-1-2 il modulo di riferimento invece della Viola di Aquilani (che da luglio ha preso il posto di Bigica), ma non escludiamo che il nuovo tecnico possa portare in campo qualche novità sostanziale.

Per il big match di questa sera comunque non dovrebbero mancare in campo dal primo minuto Simonti e Pierozzi, come Dalle Mura e Dutu in difesa: pronti invece in mediana Fiorini e Bianco, con uno tra Pierozzi e Agostinelli per la trequarti. Per l’attacco dei gigliati la scelta del tecnico dovrebbe cadere poi su Duncan e Spalluto, ma dalla panchina rimane a disposizione Kukovec.



