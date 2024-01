DIRETTA/ Atalanta Frosinone video streaming tv: in Serie A ci sono cinque precedenti (15 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA FROSINONE: I TESTA A TESTA

La storia di Atalanta Frosinone è ancora giovane, con solamente cinque partite giocate prima di questa. L’Atalanta si è dimostrata dominante in questa rivalità, con tre vittorie a suo favore. D’altra parte, c’è stato un pareggio e una vittoria del Frosinone, il che mostra che la squadra ciociara ha dimostrato di poter competere e ottenere risultati positivi contro la Dea. Uno degli incontri più significativi è stato quello in cui l’Atalanta ha vinto per 5-0, evidenziando la forza offensiva della squadra di Bergamo.

DIRETTA/ Atalanta Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2): Rubino la ribalta al 91'! (14 gennaio 2024)

Tuttavia, il Frosinone ha reagito vincendo un match per 2-1 proprio in questa stagione, dimostrando che può essere una squadra difficile da affrontare per l’Atalanta. Questi precedenti creano un contesto intrigante per la sfida imminente, con l’Atalanta che cercherà di consolidare la sua superiorità storica e il Frosinone che cercherà di continuare a sorprendere ottenendo risultati positivi. La competizione tra queste due squadre promette di essere avvincente, con entrambe le parti desiderose di dimostrare il proprio valore sul campo di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Sampdoria Frosinone Primavera (risultato finale 3-1): rimonta blucerchiata! (oggi 13 gennaio 2024)

ATALANTA FROSINONE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Atalanta Frosinone sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Atalanta Frosinone sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

Diretta/ Juventus Frosinone (risultato finale 4-0): bianconeri in semifinale! (11 gennaio 2024)

ATALANTA FROSINONE, CI SARA’ PARTITA?

La diretta Atalanta Frosinone, in programma lunedì 15 gennaio alle ore 20:45, racconta della 20esima giornata di Serie A. I bergamaschi hanno festeggiato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove affronteranno la Fiorentina, battendo 2-1 il Milan a San Siro con la doppietta di Koopmeiners. Anche in campionato è un periodo positivo per l’Atalanta che non perde dal 23 dicembre.

Il Frosinone, dopo essere stata una delle sorprese della Serie A nella prima parte di stagione, sta pian piano perdendo sempre più terreno e certezze. Le quattro sconfitte consecutive, tre in campionato e una in Coppa Italia contro la Juventus, hanno minato le sicurezze del giovane gruppo di Di Francesco attualmente quindiceismo.

ATALANTA FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Atalanta Frosinone vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Carnesecchi con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac davanti all’estermo difensore. Esterni agiranno Zappacosta e Ruggeri mentre De Roon ed Ederson comporanno la mediana. In avanti Koopmeiners dietro il duo De Ketelaere-Scamacca.

Il Frosinone risponde con il solito 4-3-3. Tra i pali Turati, la difesa è composta dall’ex di serata Okoli, Romagnoli, Bonifazi e Lirola- Barrenechea e Garritano agiranno da mezzali con Mazzitelli centrale mentre il tridente offensivo sarà Soulé, Kaio Jorge e Harroui.

ATALANTA FROSINONE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Atalanta Frosinone danno favorita la squadra di casa a 1.40. Secondo bet365, il segno X è dato a 5.25 mentre il 2 a 7 volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è quotato 1.65, meno dell’Under che si trova intorno al 2. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.77 e 1.95.











© RIPRODUZIONE RISERVATA