Diretta Atalanta Genoa/ Streaming video tv: la Dea ha ripreso a volare (Serie A)

DIRETTA ATALANTA GENOA: GASPERINI CONTRO IL SUO PASSATO

Atalanta Genoa, in diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo, si gioca alle ore 18:00 di domenica 17 gennaio e rappresenta di fatto il primo posticipo nella 18^ giornata del campionato di Serie A 20202-2021. Sfida come sempre intrigante soprattutto per Gian Piero Gasperini, che affronta una parte importantissima del suo passato; per la Dea la partita può valere il riavvicinamento alla corsa scudetto e alle posizioni che portano in Champions League, la squadra arriva dal poker di Benevento e ha fatto 13 punti nelle ultime cinque partite, ritrovando uno straordinario passo offensivo.

Dunque Atalanta che non può che partire favorita oggi, ma dovrà fare attenzione alla sua avversaria: il Genoa infatti è in salute grazie all’ennesimo ritorno di Davide Ballardini, che domenica scorsa ha battuto il Bologna e per la prima volta ha fatto uscire la sua squadra dalla zona retrocessione. Aspettiamo con trepidazione la diretta di Atalanta Genoa per scoprire quello che succederà sul terreno di gioco; nel frattempo possiamo cominciare a fare una breve analisi circa le scelte che i due allenatori opereranno tra poche ore, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA ATALANTA GENOA STREAMING VIEDO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Genoa verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico gli abbonati al servizio potranno rivolgersi al canale Sky Sport Serie A, disponibile al numero 202 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche attraverso il servizio di diretta streaming video, fornito dall’emittente e che non comporta costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA GENOA

Per Atalanta Genoa Gasperini conferma l’assetto con due trequartisti confermando verosimilmente Ilicic e Pessina, con Pasalic tornato in gruppo ma ancora non al 100% e dunque Malinovskyi a giocarsi una maglia. Davanti il ballottaggio è tra Duvan Zapata e Muriel ma il primo dei due colombiani sembra ancora favorito, visto che il secondo rende tantissimo a gara in corso; De Roon e Freuler formeranno la coppia centrale di centrocampo, con Hateboer e Gosens che senza sorprese si piazzeranno sugli esterni. Soliti ballottaggi in difesa: le condizioni di Palomino lanciano la candidatura di Djimsiti, con lui Toloi e l’ex Cristian Romero a proteggere Gollini.

Il Genoa deve fronteggiare alcune assenze, tra cui quella di Cristian Zapata: in difesa dunque scala un ex come Radovanovic, che affiancherà l’altro ex Andrea Masiello e Criscito, che fa un passo indietro a sua volta, a protezione di Perin. Dunque a sinistra ci sarà Zappacosta, con Ghiglione che verrà scelto per la corsia destra; in mezzo possibile conferma per Zajc con Badelj a fare da regista e Lerager a completare l’assetto mediano; poi una coppia offensiva con Destro al momento intoccabile, anche Shomurodov sta bene ed è in netto vantaggio su Scamacca.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione andiamo a vedere per Atalanta Genoa quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico: il segno 1 che regola la vittoria interna vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 1,25 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote un guadagno pari a 6,25 volte la puntata mentre il successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vale una somma che ammonta a 10,00 volte l’importo investito.

