Diretta Atalanta Inter Primavera/ Streaming video tv: derby di alta classifica

Atalanta Inter Primavera, diretta dall’arbitro Fabio Natilla della sezione Aia di Molfetta, è l’attesissimo big-match della tredicesima giornata del campionato Primavera 1, bel derby lombardo in calendario oggi pomeriggio sabato 21 dicembre 2019 alle ore 13.00. Sfida di lusso sotto ogni aspetto: nello scorso campionato Atalanta Inter Primavera era stata la finale scudetto, adesso ritroviamo i nerazzurri bergamaschi ancora capolista con ben 34 punti al proprio attivo in classifica mentre i cugini milanesi sono terzi a quota 23 pur con una partita ancora da recuperare. L’Inter però deve rilanciarsi dopo il mezzo passo falso contro il Sassuolo nella scorsa giornata, mentre l’Atalanta domenica scorsa ha travolto il Bologna per 1-4 e adesso vorrebbe arrivare al Natale in bellezza per coronare un 2019 memorabile sotto tutti i punti di vista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Atalanta Inter Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA INTER PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per Atalanta Inter Primavera. I padroni di casa allenati da Massimo Brambilla dovrebbero proporre il modulo 4-3-3 con Bergonzi, Okoli, Heidenreich e Ruggeri nella linea difensiva a quattro davanti al portiere Ndiaye; a centrocampo i titolari dell’Atalanta dovrebbero invece essere Cortinovis, Guth e Gyabuaa, mentre il tridente potrebbe prevedere Traoré e Cambiaghi ai fianchi di Piccoli. Per gli ospiti di Armando Madonna ecco invece il 3-5-2 con Stankovic in porta e retroguardia a tre composta da Youth Kinkoue, Cortinovis e Pirola; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Vezzoni, Attys, Schirò, Squizzato e Burgio, mentre Mulattieri e Fonseca dovrebbero comporre il tandem di attaccanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA